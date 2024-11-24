Трамп визначився з кандидатурою міністра сільського господарства

Роллінз під час першого президентського терміну Трампа очолювала Раду з внутрішньої політики

Майбутній президент США Дональд Трамп номінував на пост міністра сільського господарства засновницю та президентку America First Policy Institute Брук Роллінз. Про це повідомляє Голос Америки.

America First Policy Institute – це аналітичний центр, який тісно співпрацював з передвиборчою кампанією Трампа. Зазначається, що протягом останніх чотирьох років він допомагав формувати політику його майбутньої адміністрації.

«Як новий міністр сільського господарства Брук сконцентрує свої зусилля на захисті американських фермерів, котрі є справжнім фундаментом нашої країни. Прихильність Брук підтримці американського фермерства, захисту продовольчої незалежності Америки та відновлення малих міст країни, що залежать від сільського господарства, не має собі рівних», – заявив Трамп.

Роллінз під час першого президентського терміну Трампа очолювала Раду з внутрішньої політики. За його даними, на посаді міністра сільського господарства вона також консультуватиме адміністрацію з питань запровадження податкових пільг на біопаливо.

Нагадаємо, майбутній президент США Дональд Трамп планує призначити Річарда Гренелла, свого колишнього керівника розвідки та відомого критика швидкого вступу України до НАТО, спеціальним представником із питань «російсько-українського конфлікту».

Дональд Трамп оголосив, що висуває керівника хедж-фонду Key Square Group Скотта Бессента на посаду міністра фінансів США.

Також Трамп висуває колишню генеральну прокурорку Флориди Пем Бонді на посаду генерального прокурора США. Це сталося після того, як Метт Гейц відмовився від посади.

До слова, Трамп встановив унікальний для американської історії рекорд, призначивши на посади 12 міністрів за 12 днів, пише Axios. За інформацією журналістів, своїми діями республіканець ламає норми щодо перевірки кандидатів. Новий результат щодо формування уряду вп'ятеро перевищує показник чинного голови Білого дому Джо Байдена. Крім того, Трамп провів набір міністрів у чотири рази швидше, ніж у період його першого президентського терміну, зазначили автори матеріалу.

А зять Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, Джаред Кушнер відіграватиме ключову роль у політиці Вашингтона на Близькому Сході.