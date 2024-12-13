Генсек НАТО Рютте застеріг від публічного обговорення деталей угоди про мир в Україні

Також Рютте додав, що підтримка України з боку багатьох європейських країн є «непорушною»

«Навіщо зараз ці розмови по телебаченню? Робімо це трохи за зачиненими дверима, тому що інакше, коли він Путін сяде за стіл переговорів, то вже знатиме, що ми збираємося робити»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що обговорення можливої мирної угоди для завершення російсько-української війни повинно відбуватися «за зачиненими дверима». Про це він сказав у коментарі «Голосу Америки».

В іншому разі, підкреслив Рютте, глава РФ Володимир Путін став би «обізнанішим».

«Навіщо зараз ці розмови по телебаченню? Робімо це трохи за зачиненими дверима, тому що інакше, коли він Путін сяде за стіл переговорів, то вже знатиме, що ми збираємося робити», – сказав Рютте у відповідь на питання про те, якою може бути мирна угода.

Також він додав, що підтримка України з боку багатьох європейських країн є «непорушною».

Тим часом щодо ймовірності зменшення американської підтримки України після початку каденції новообраного президента США Дональда Трампа, генсек Альянсу зауважив, що робота з майбутньою адміністрацією продовжується.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив обраного президента США Дональда Трампа, що Америка зіткнеться з «жахливою загрозою» з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україна буде змушена піти на поступки задля припинення війни з Росією. В інтерв'ю для Financial Times Рютте наголосив, що Україні потрібна «добра угода», і закликав США продовжувати військову підтримку. За його словами, примус України до невигідного миру лише призведе до того, що вороги Заходу «зрадіють» і почнуть планувати свої власні напади.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що найважче питання, яке пов'язане з потенційними мирними переговорами з Росією, це особа переговорника. Бо наразі вона не хоче миру.