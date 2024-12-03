Як Курська операція змінила ситуацію у Сумській області: відповідь ОВА

Наразі суттєво збільшилась кількість авіаударів – на добу це 30-40 пусків КАБів по Сумщині

Росіяни обстрілюють прикордоння України, аби деморалізувати населення та примусити його покинути території, на яких люди проживають

Українські військові проводили наступальну операцію у Курській області. Саме тому тоді збільшилась кількість обстрілів прикордонних районів Сумської області. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

За його словами, кількість обстрілів зі сторони Росії збільшилась у тих районах, через які українські бійці заходили до Курської області.

«Там, де наші війська заходили на територію Курської області, кількість обстрілів збільшилась. А кількість артилерійських систем, кулеметів, стрілецької зброї зменшилась, бо ворога відкинули на 20-30 км від кордону», – розповів Артюх.

Він також звернув увагу на те, що наразі суттєво збільшилась кількість авіаударів – на добу це 30-40 пусків КАБів.

«Якщо минулого року це були поодинокі випадки, то зараз це відбувається на системній основі. Ми фіксуємо удари по наших об'єктах критичної інфраструктури і по населеним пунктам – приватні будинки або багатоповерхівки», – відповів керівник ОВА.

На його думку, мета таких обстрілів – деморалізувати населення та примусити його покинути території, на яких люди проживають.

«Ну і створити умови, знищуючи системи життєзабезпечення – енергетичні системи, водоканал, мобільний зв’язок – за яких населенню було б тяжко тут знаходитись», – підкреслив він.

Нагадаємо, 8 листопада ворог цинічно завдав удару по будівлі гуртожитку одного з навчальних закладів м. Глухів на Сумщині. Станом на 13:00 19 листопада відомо про 12 загиблих. Коментуючи удар окупантів по Глухову, Зеленський нагадав, що Україна кожного дня закликає світ до рішучості й достатньої сили для нашої країни, щоб заблокувати удари росіян по наших людях.