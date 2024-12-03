Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як Курська операція змінила ситуацію у Сумській області: відповідь ОВА

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як Курська операція змінила ситуацію у Сумській області: відповідь ОВА
Наразі суттєво збільшилась кількість авіаударів – на добу це 30-40 пусків КАБів по Сумщині
фото з відкритих джерел

Росіяни обстрілюють прикордоння України, аби деморалізувати населення та примусити його покинути території, на яких люди проживають

Українські військові проводили наступальну операцію у Курській області. Саме тому тоді збільшилась кількість обстрілів прикордонних районів Сумської області. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

За його словами, кількість обстрілів зі сторони Росії збільшилась у тих районах, через які українські бійці заходили до Курської області.

«Там, де наші війська заходили на територію Курської області, кількість обстрілів збільшилась. А кількість артилерійських систем, кулеметів, стрілецької зброї зменшилась, бо ворога відкинули на 20-30 км від кордону», – розповів Артюх.

Він також звернув увагу на те, що наразі суттєво збільшилась кількість авіаударів – на добу це 30-40 пусків КАБів.

«Якщо минулого року це були поодинокі випадки, то зараз це відбувається на системній основі. Ми фіксуємо удари по наших об'єктах критичної інфраструктури і по населеним пунктам – приватні будинки або багатоповерхівки», – відповів керівник ОВА.

На його думку, мета таких обстрілів – деморалізувати населення та примусити його покинути території, на яких люди проживають.

«Ну і створити умови, знищуючи системи життєзабезпечення – енергетичні системи, водоканал, мобільний зв’язок – за яких населенню було б тяжко тут знаходитись», – підкреслив він.

Нагадаємо, 8 листопада ворог цинічно завдав удару по будівлі гуртожитку одного з навчальних закладів м. Глухів на Сумщині. Станом на 13:00 19 листопада відомо про 12 загиблих. Коментуючи удар окупантів по Глухову, Зеленський нагадав, що Україна кожного дня закликає світ до рішучості й достатньої сили для нашої країни, щоб заблокувати удари росіян по наших людях.

Читайте також:

Теги: військові мобільний зв’язок населення Сумщина обстріл Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У застосунку «Армія+» доступно 17 видів рапортів
Військовослужбовці отримуватимуть в «Армія+» номери наказів про переведення
25 листопада, 20:27
Російську економіку очікує крах
Російська економіка у 2025 році почне розвалюватись – ISW
15 листопада, 07:50
Кількість зареєстрованої вогнепальної зброї у Латвії зростає
Населення Латвії активно скуповує зброю
14 листопада, 08:09
Штурмові групи противника атакували позиції ЗСУ в чотири хвилі
Переодягнулися у форму ЗСУ. На Куп'янському напрямку окупанти здійснили штурм
13 листопада, 19:06
Субсидії на оплату світла при відключеннях електроенергії: нові умови
Субсидії на оплату світла при відключеннях електроенергії: нові умови
12 листопада, 07:15
Мінімальну зарплату та прожитковий мінімум планують заморозити до 2027 року
Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році: роз'яснення
8 листопада, 04:15
За даними прокуратури, пошкоджено багатоповерхівку, залізничну інфраструктуру, знищено АЗС
Росіяни вдарили КАБами по Сумщині, є загибла та поранена
7 листопада, 09:40
КНДР знову запустила балістичну ракету
КНДР запустила чергову балістичну ракету в бік Японського моря
5 листопада, 02:16
Росіяни влучили у супермаркет в Шевченківському районі Харкова
Унаслідок масованої атаки на Харків та передмістя постраждали 15 людей: фото, відео
4 листопада, 08:59

Події в Україні

По всій території України оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу
По всій території України оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу
Як Курська операція змінила ситуацію у Сумській області: відповідь ОВА
Як Курська операція змінила ситуацію у Сумській області: відповідь ОВА
Росіяни атакували Нікополь: пошкоджені гімназія, школа та низка приватних будинків
Росіяни атакували Нікополь: пошкоджені гімназія, школа та низка приватних будинків
РФ вночі вдарила по Рівненщині
РФ вночі вдарила по Рівненщині
Втрати ворога станом на 3 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2024
28K
РФ показала список на обмін понад 600 військовополонених українців: реакція Лубінця
20K
Нардепка розповіла, коли відбудеться наступна індексація пенсій
5998
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3008
Сирський анонсував зміни у підготовці військових офіцерів

Новини

3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Вчора, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua