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Отруєння у McDonald's: у США жертви подали колективний позов

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Отруєння у McDonald's: у США жертви подали колективний позов
Кишкову паличку у бургерах у США підхопили 49 осіб
фото із відкритих джерел

Reuters: через кишкову паличку в США проти McDonald's подали колективний позов

Після виявлення в бургерах мережі ресторанів McDonald's кишкової палички до Чикагського суду надійшов колективний позов, пише Reuters. Споживачі заявили, що відчули симптоми отруєння внаслідок купівлі у жовтні бургера.

Позивачі вимагали відшкодувати збитки всім американцям, які постраждали від кишкової палички. Розмір виплати не уточнюється, але вона не перевищує $5 млн. За даними влади США, кишкову паличку у бургерах підхопили 49 осіб. З них десять було госпіталізовано і один помер.

Минулого тижня McDonald's довелося зняти з продажу пиво марки Quarter Pounder. У ньому також було знайдено кишкову паличку. Захворіло 75 громадян, одна людина померла.

Раніше стало відомо, що житель американського штату Колорадо подав позов до McDonald's у зв'язку зі спалахом кишкової палички, причиною якої стали бургери. Ерік Стеллі, який звернувся до суду, поїв у одному з ресторанів мережі у місті Грилі близько трьох тижнів тому. Після цього у нього почалися спазми та нудота, а через кілька днів Стеллі звернувся за медичною допомогою та отримав позитивний тест на кишкову паличку.

До слова, у мережах швидкого харчування США прибирають цибулю з меню. Це рішення стало відповіддю на скандал у McDonaldʼs, де у десяти штатах зафіксували спалах хвороб, викликаних кишковою паличкою. Після повідомлень про отруєння акції McDonald's впали на 6,5%, а після публікацій CDC – на 10%.

Теги: США отруєння скандал харчування McDonald's

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