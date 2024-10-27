Через отруєння у McDonaldʼs мережі швидкого харчування викреслюють з раціону цибулю

Американські мережі фаст-фуду не використовуватимуть цибулю у своїх стравах

У мережах швидкого харчування США прибирають цибулю з меню. Це рішення стало відповіддю на скандал у McDonaldʼs, де у десяти штатах зафіксували спалах хвороб, викликаних кишковою паличкою. Про це пише американська газета New York Times.

Згідно з даними Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), у десяти штатах щонайменше 49 осіб захворіли на кишкову інфекцію, і одна людина померла після відвідування ресторану швидкого харчування McDonaldʼs. Постраждалі вже подали два позови проти компанії.

McDonald's вилучив нарізану цибулю, в якій, ймовірно, криється проблема. Це рішення було підтримано кількома іншими мережами швидкого харчування.

Компанія Yum! Brands, якій належать KFC, Pizza Hut і Taco Bell, а також Burger King, також прибрала свіжу цибулю з меню як запобіжний захід, про що повідомляє New York Times. Крім того, постачальник McDonald's також вилучив кілька видів цибулі з асортименту.

Після повідомлень про отруєння акції McDonald's впали на 6,5%, а після публікацій CDC – на 10%.

За даними Німецького інституту оцінки ризиків, деякі штами кишкової палички можуть призвести до серйозних ускладнень, таких як ниркова недостатність. Цей інцидент завдає значної шкоди репутації McDonald's.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що одна людина померла, ще десять були госпіталізовані в Сполучених Штатах після отруєння в мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's.

До слова, житель американського штату Колорадо подав позов до McDonald's у зв'язку зі спалахом кишкової палички, причиною якої стали бургери.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп попрацював у McDonald’s у межах своєї передвиборчої кампанії. Після цього мережа закладів швидкого харчування заявила, що не підтримує жодного з кандидатів у президенти США.