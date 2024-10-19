У Токіо офіс правлячої партії Японії закидали «коктейлями Молотова»

Невідомий кинув кілька бутилок із запалювальною сумішшю у будівлю японської партії

У суботу чоловік вкинув кілька «запальних бомб» у головний офіс правлячої партії Японії в Токіо. Інформації про постраждалих не отримано. Про це повідомило видання Associated Press.

Поліція Токіо не коментує ситуацію, зазначивши, що розслідування триває.

Чоловік, який був затриманий на місці події, в'їхав на своєму автомобілі в огорожу, повідомляють японські ЗМІ. Мотиви його дій поки що залишаються нез'ясованими.

Правляча Ліберально-демократична партія стає все менш популярною серед населення через фінансовий скандал, що пов'язаний із підозрами в сумнівному фінансуванні та ухиленні від сплати податків.

Партія відмовилася коментувати інцидент, передавши всі запитання поліції.

Нагадаємо, раніше Токіо вирішив послати сигнал Пекіну про те, що спроби обмеження судноплавства в цій акваторії, а також порушення японського повітряного простору, є неприйнятними.

До слова, раніше міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що Токіо надаватиме довгострокову підтримку Україні та звернеться для цього за допомогою до приватного сектору.

Нагадаємо, раніше в міжнародному аеропорту Ханеда в Токіо судно перевізника Japan Airlines зіткнулось з літаком берегової охорони. Борт приземлився в аеропорту Токіо, евакуювали 379 людей.