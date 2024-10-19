Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Токіо офіс правлячої партії Японії закидали «коктейлями Молотова»

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Токіо офіс правлячої партії Японії закидали «коктейлями Молотова»
В Токіо невідомий кинув запалювальну суміш в будівлю партії
фото з відкритих джерел

Невідомий кинув кілька бутилок із запалювальною сумішшю у будівлю японської партії

У суботу чоловік вкинув кілька «запальних бомб» у головний офіс правлячої партії Японії в Токіо. Інформації про постраждалих не отримано. Про це повідомило видання Associated Press.

Поліція Токіо не коментує ситуацію, зазначивши, що розслідування триває.

Чоловік, який був затриманий на місці події, в'їхав на своєму автомобілі в огорожу, повідомляють японські ЗМІ. Мотиви його дій поки що залишаються нез'ясованими.

Правляча Ліберально-демократична партія стає все менш популярною серед населення через фінансовий скандал, що пов'язаний із підозрами в сумнівному фінансуванні та ухиленні від сплати податків.

Партія відмовилася коментувати інцидент, передавши всі запитання поліції.

Нагадаємо, раніше Токіо вирішив послати сигнал Пекіну про те, що спроби обмеження судноплавства в цій акваторії, а також порушення японського повітряного простору, є неприйнятними.

До слова, раніше міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що Токіо надаватиме довгострокову підтримку Україні та звернеться для цього за допомогою до приватного сектору. 

Нагадаємо, раніше в міжнародному аеропорту Ханеда в Токіо судно перевізника Japan Airlines зіткнулось з літаком берегової охорони. Борт приземлився в аеропорту Токіо, евакуювали 379 людей. 

Читайте також:

Теги: партії скандал розслідування чоловік населення обмеження Японія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 1980 року у Франції було прийнято тридцять два закони про імміграцію та інтеграцію іноземців
Франція презентує новий закон про міграцію: що суттєво зміниться
15 жовтня, 08:13
У серпні Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини
Виплати та пільги для дезертирів: експерти заявили про правову колізію
9 жовтня, 10:30
В Індії поширене насильство в шлюбі ‒ згідно з нещодавнім державним опитуванням, кожна 25 жінка стикалася з сексуальним насильством з боку своїх чоловіків
Уряд Індії назвав «надмірно жорстокою» криміналізацію зґвалтування у шлюбі
6 жовтня, 15:21
Ремонт лікарні «Охматдит» не завершиться цього року через зміну процедури вибору підрядника та повторну експертизу
Відновлення «Охматдиту»: стало відомо, чому ремонт лікарні затягується
4 жовтня, 11:12
За кермом авто, яке скоїло наїзд, знаходився один з керівників Ніжинського райуправління поліції
На Чернігівщині поліцейський збив на смерть військового: ДБР відкрило провадження
27 вересня, 15:26
Нові банери у Тбілісі
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
26 вересня, 12:58
Віктора Януковича недолюблювали у західних регіонах
20 років легендарному «замаху»: де зараз активіст, який кинув яйцем у Януковича
24 вересня, 05:41
Росіяни прагнуть очистити Україну від українців, вважає Портников
Не території. Портников назвав завдання Кремля в Україні
22 вересня, 15:25
У квітні цього року Ніна Пашкевич здобула перемогу на Чемпіонаті України з важкої атлетики, була десятиразовою чемпіонкою серед Masters, встановила декілька рекордів.
На фронті загинула чемпіонка України з важкої атлетики Ніна Пашкевич (фото)
20 вересня, 15:17

Соціум

У Токіо офіс правлячої партії Японії закидали «коктейлями Молотова»
У Токіо офіс правлячої партії Японії закидали «коктейлями Молотова»
На Кубі повний блекаут: без світла залишилось більше 10 млн людей
На Кубі повний блекаут: без світла залишилось більше 10 млн людей
Адвокат пояснив, чому Росія часто повертає розчленовані тіла українських полонених
Адвокат пояснив, чому Росія часто повертає розчленовані тіла українських полонених
У Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна
У Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна
Болгарія виділила додаткові кошти для українських школярів
Болгарія виділила додаткові кошти для українських школярів
Подоляк розповів, як можна знищити Росію зсередини
Подоляк розповів, як можна знищити Росію зсередини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2024
20K
«Інвалідний» скандал. Головний прокурор Хмельниччини звільнився, але «по-хитрому»
18K
Компанія Steko, гендиректор якої облаяв військового, заявила про блокування заводу з боку ТЦК
17K
У Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна
16K
Хто з обласних прокурорів отримує шалені виплати за інвалідність: перелік

Новини

Вдруге за ніч у столиці оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 06:52
Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Ранкові заморозки, без опадів: прогноз погоди на 19 жовтня
Сьогодні, 06:00
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Звільнення села на Купʼянщині та інтервʼю Зеленського. Головне за 18 жовтня
Вчора, 21:01
У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Вчора, 13:48

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua