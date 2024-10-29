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Їжаки опинились під загрозою вимирання – The Guardian

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Їжаки опинились під загрозою вимирання – The Guardian
Популяція їжаків опиниласьь під загрозою
фото з відкритих джерел

Через урбанізацію, сільське господарство та пестициди популяція їжаків значно скоротилась

Улюблені всіма дітьми їжачки зараз під загрозою зникнення. Їх було внесено до списку «близьких до вразливого стану» в Червоній книзі Міжнародного союзу охорони природи – за останнє десятиліття чисельність цих тварин зменшилася на третину, повідомляє «The Guardian».

Повідомляється, що популяція їжаків значно скоротилася через зіткнення з автомобілями та недоглянуті сади. Крім того, на їх чисельності негативно позначається використання пестицидів, які часто застосовують аграрії та садівники. Ці хімікати знищують комах, якими харчуються їжаки, і можуть спричиняти отруєння тварин.

«В оцінці Червоної книги також підкреслюється невизначеність даних, наприклад, не повністю відомий ареал цього виду і мало відомостей про популяції. У нас ще є шанс зупинити спад чисельності західноєвропейських їжаків», – заявила представниця спілки охорони природи Абі Газзард.

Товариство захисту ссавців закликає людей дбати про їжаків, створюючи в садах сприятливі умови для збереження дикої природи. Наприклад, залишати в парканах невеликі отвори для вільного пересування «колючок» між ділянками. Також важливо відмовитися від використання пестицидів та створювати укриття або спеціальні будиночки для їжаків.

За інформацією видання, у Великій Британії кожен четвертий вид ссавців перебуває під загрозою зникнення, чисельність багатьох видів зменшується. На думку екологів, це навряд чи стане несподіванкою для багатьох людей, які байдужі до вимирання тварин. Наприклад, коли йдеться про їжаків, багато хто просто зауважує, що «їх більше не видно». Захисники природи сподіваються відновити популяцію, перш ніж їжаки стануть лише далеким спогадом з дитинства.

Окрім їжаків, під загрозою зникнення опинилися прибережні птахи – у Великій Британії чотири види куликів були переведені до категорії «вищого ризику». Це перелітні птахи, які прилітають до країни взимку з холодніших регіонів, відпочивають і харчуються на узбережжі. Серед них – сіра іржанка, чисельність якої у світі з кінця 1990-х років скоротилася на понад 30%. Її статус змінився з «найменшої небезпеки» на «вразливий».

Також чорнозобики тепер входять до категорії «близьких до загрози», а чисельність перевізників-червонозобиків з кінця 2000-х знизилася більш ніж на 30% – тепер вони вважаються «вразливими». Основні загрози для цих птахів включають забруднення, забудову та зміни клімату, що спричиняють підвищення рівня моря, ерозію та ризик повеней.

Крім того, Червона книга вперше оцінювала світові види дерев. Встановлено, що 38% з них перебувають під загрозою зникнення: 16 425 із 47 282 оцінених видів ризикують зникнути. Особливо високий ризик на островах через вирубку лісів для будівництва, сільського господарства, а також через інвазійні види, шкідників та хвороби.

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України показало новий список рослин, які увійдуть до Червоної книги України. Там буде на 31 рослину більше, ніж в попередньому реєстрі. 

До слова, Міністерство юстиції України затвердило перелік видів тварин, що занесуть до четвертої редакції Червоної книги України.

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Теги: книги Міністерство юстиції отруєння аграрії укриття птахи Червона книга хімікати НСЗУ

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