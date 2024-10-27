В Японії почалось голосування на дострокових парламентських виборах

В Японії достроково вибирають парламент

27 жовтня в Японії стартували дострокові парламентські вибори. Новий прем'єр-міністр Шігеру Ішіба оголосив про їх проведення одразу після вступу на посаду. Про це пише Kyodo News.

Ліберально-демократична партія разом зі своїм молодшим коаліційним партнером, партією Komeito, має намір зберегти більшість у Палаті представників, що налічує 465 членів, однак опитування показують, що їм це не просто.

Це перші загальні вибори з 2021 року, на яких виборці голосують за двома бюлетенями: один для вибору кандидата в одномандатному окрузі та інший для партії пропорційного представництва. Очікується, що остаточні результати будуть оголошені вранці 28 жовтня.

Вибори проходять з участю близько 1300 кандидатів, які змагаються за 465 місць – 289 в одномандатних округах і 176 через пропорційне представництво.

Шігеру Ішіба розпустив нижню палату 9 жовтня, всього через вісім днів після того, як зайняв пост прем'єр-міністра, обіцяючи відновити довіру суспільства до політики та реалізувати важливі політичні ініціативи.

Після цього опозиційні партії подали вотум недовіри уряду, звинувачуючи його в недостатній обговорюваності важливих питань, зокрема щодо підтримки для Ното, яке постраждало від землетрусу. Однак нижня палата була розпущена до того, як встигли проголосувати за цей вотум.

67-річний прем'єр пообіцяв зосередитися на пом'якшенні негативного впливу інфляції на домогосподарства, посиленні захисту Японії від загроз та укріпленні регіональної економіки й стійкості до стихійних лих.

Правляча Ліберально-демократична партія стикається не лише з низькими рейтингами через великий фінансовий скандал, що стосується збору політичних пожертв, але й з внутрішніми розколами. У найгіршому випадку опозиція може знову сформувати коаліційний уряд, як це сталося в 1993 році.

Щоб ЛДП реалізувала своє прагнення до внесення змін до Конституції, їй потрібно отримати більшість у дві третини, або 310 місць, оскільки без цього жодна пропозиція про зміни не зможе бути винесена на національний референдум.

Нагадаємо, колишнього міністра оборони Японії Сігера Ісіба за результатами двох турів голосування обрано лідером Ліберально-демократичної партії (ЛДП), він став прем'єр-міністром.

До слова, Японія встановила рекорд за кількістю довгожителів. Про це із посиланням на дані місцевого МОЗ пише Taipei Times. Кількість людей у ​​​​віці 100 років і старше в Японії сягла рекордного рівня – понад 95 тис., майже 90% з яких – жінки.

Раніше стало відомо, що Японія підняла в повітря винищувачі після того, як російські військові літаки вперше за п'ять років облетіли архіпелаг.