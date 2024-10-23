Північнокорейські солдати в Росії. Пентагон зробив заяву

США з'ясовують мету перебування північнокорейських військових на території РФ

Пентагон має докази розташування військ Північної Кореї на території Росії. Про це повідомив у середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін, передає Reuters.

Водночас очільник Пентагону утримався від деталей щодо того, яка мета перебування північнокорейських військових на території РФ.

«Є докази того, що в Росії є війська КНДР. Що саме вони роблять? Залишається спостерігати. Це речі, з якими ми повинні розібратися», – заявив Остін.

Нагадаємо, що, за даними Центру протидії дезінформації, північнокорейські солдати, які перебували на Далекому Сході Росії, були переміщені вглиб території країни.

За прогнозами очільника ГУР Кирила Буданова, перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області сьогодні, 23 жовтня, щоб допомогти РФ відбити наступ ЗСУ на території Росії.

Як повідомлялося, Північна Корея відправила до Російської Федерації пілотів, які можуть літати на російських військових літаках.

Тим часом Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками».

До слова, Росія може відправити військових Північної Кореї на зимові штурми Покровська в Донецькій області чи на інші важливі ділянки фронту на сході України. Таку версію наводить The Guardian.