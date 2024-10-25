Отруєння у мережі McDonald's у США: постраждалі пішли до суду

Перший позов подано проти McDonald's через спалах кишкової палички

Житель американського штату Колорадо подав позов до McDonald's у зв'язку зі спалахом кишкової палички, причиною якої стали бургери. Про це пише CNN. Це перший позов до компанії, пов'язаний із цим інцидентом.

Ерік Стеллі, який звернувся до суду, поїв у одному з ресторанів мережі у місті Грилі близько трьох тижнів тому. Після цього у нього почалися спазми та нудота, а через кілька днів Стеллі звернувся за медичною допомогою та отримав позитивний тест на кишкову паличку.

У позові McDonald's звинувачується у недбалості. За даними Reuters, Стеллі вимагає відшкодувати збитки у розмірі понад $50 тис. Він звернувся до суду в штаті Іллінойс, оскільки там розташовується штаб-квартира компанії.

Наприкінці вересня – у першій половині жовтня не менше 48 осіб у десяти американських штатах постраждали внаслідок спалаху кишкової палички. Ще одна людина – літній житель Колорадо – померла. Серед госпіталізованих є дитина, у якої розвинулося захворювання нирок.

Більшість постраждалих розповіли, що перед нездужанням з'їли роял чизбургер (у США він називається Quarter Pounder – (чвертьфунтовий чизбургер) у McDonald's. У компанії заявили, що спровокувати спалах отруєнь могла цибуля в бургерах. Компанія Taylor Farms, яка його постачала, оголосила про відкликання деяких партій, виготовлених на підприємстві в Колорадо. Самі бургери Макдоналдс тимчасово прибрав з меню в декількох штатах.

Нагадаємо, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's заявила про падіння продажів у всьому світі. Це перше падіння за 13 кварталів.