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Глава Пентагону пояснив, чим загрожує НАТО перемога Росії у війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава Пентагону пояснив, чим загрожує НАТО перемога Росії у війні
Остін вважає, що рано чи пізно Путін кине виклик НАТО
фото з відкритих джерел

Ллойд Остін: «Якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться на Україні»   

У разі, якщо Росія переможе Україну у війні, то її амбітні апетити цим не обмежаться і вона може кинути виклик державам-членам НАТО. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін на слуханнях у Сенаті.

Про це Остін сказав, відповідаючи на питання, чи може рішення про не надсилання Україні належної допомоги збільшити ймовірність того, що американські війська зрештою будуть втягнуті у війну.

«Звісно. Якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться на Україні... Рано чи пізно він кине виклик НАТО, і ми опинимося у війні зі стріляниною», – відповів Остін.

Триває 615-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних БпЛА.

Теги: путін США

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