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Вікторія Сюмар Народна депутатка України

Майбутнє людства знову під загрозою

glavcom.ua
Людство цілком може впасти в нове середньовіччя, або навіть камʼяний вік
фото з відкритих джерел

Ми живемо в надскладні часи вирішального вибору на століття

До політики я захоплювалася футурологією. Футурологи люблять яскраво описувати майбутнє, в якому є штучний інтелект, що вгадуватиме всі наші бажання за виразом обличчя, плаваючі міста після глобального потепління, нові види енергії, еміграція в космос і навіть телепортація та безсмертя завдяки науці.

Але частина футурологів завжди попереджала, що все це може бути навпаки, тобто, що людство цілком може впасти в нове середньовіччя, або навіть камʼяний вік, як це бувало вже в людській історії… Трипільська культура на нашій землі і античність і що було потім – ми всі знаємо…

Серед найбільш ймовірних сценаріїв розвитку людства називали окрім нового технологічного стрибка, ще і фрагментацію світу за прикладом міст-фортець, коли тотальна війна всіх проти всіх створює окремі закриті острівки закритих союзів, що здатні себе захистити.

Ну і от саме зараз ми є свідками реалізації цього сценарію…

Нова «вісь» у форматі РФ-Китай-Іран-Північна Корея явно взяла курс на переписування правил глобальної безпеки та міжнародної взаємодії і прагне «багатополярного світу», де кожен «полюс» сам встановлює закони, за якими живуть його сателіти.

Це явно потребує війни. І зосередження світу не на технологіях розвитку, а на розвитку технологій вбивства. І їх виробництв як ключового елементу економічного розвитку.

Проте, остаточного стрибка в прірву нового Середньовіччя ще не відбулося… І дай Бог, аби реальне усвідомлення перспектив все таки спонукало людство поборотися за перший і кращий сценарій Технологічного розвитку…

Для цього війна в Україні і на Близькому сході має завершитися покаранням агресорів та встановленням непорушних правил безпеки на основі міжнародного права, де це гарантуватимуть системи колективної безпеки (все решта – це значно слабкіші гарантії).

…Сьогодні я маю загадати бажання, і я формулюю його так: ми живемо в надскладні часи вирішального вибору на століття, тому дай нам Бог вибороти те, за що боремося – свободу і майбутнє у кращому і безпечнішому світі. Ну і звісно, аби ця екзистенційна війна зберегла тих, кого ми любимо…

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна технології штучний інтелект

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