Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Перша країна Європи може повністю відомовитись від паперових чеків і рахунків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Перша країна Європи може повністю відомовитись від паперових чеків і рахунків
Естонія позбавить покупців чеків у супермаркетах
Фото: kukurund

Відмова від паперових чеків та рахунків може набути чинності в Естонії з липня 2025 року

Міністерство економіки Естонії хоче зробити видачу чеків і рахунків більш екологічним, і в 2025 році в більшості випадків паперові варіанти пропонують замінювати цифровим підтвердженням покупок. Про це пише ERR.

«Мета проєкту – скоротити вплив торговців на довкілля і спонукати споживачів відмовитися від отримання паперових чеків або рахунків», – пише видання. 

Згідно із чинним законом, торговці зобов'язані видавати споживачеві чек, якщо його покупка перевищує 20 євро. З моменту набуття чинності поправок, ця вимога буде скасована.

На думку міністерства, це матиме позитивний вплив на довкілля. Міністерство також взяло до уваги бажання споживачів, зокрема літніх людей, продовжувати отримувати паперові чеки на покупки та щомісячні паперові рахунки після набрання змінами чинності.

«З розвитком технологій змінюється поведінка споживачів, і багато торговців також замислюються про скорочення свого екологічного сліду. Крім того, завдяки розвитку інформаційного суспільства, торговці можуть виставляти рахунки різними способами, які не були доступні або не використовувалися широко в 2015 році. Прикладами таких нових способів є надсилання повідомлення про рахунок у вигляді текстового повідомлення (SMS) на мобільний телефон споживача або, у разі чека на купівлю, збереження чека в мобільному додатку конкретного торгівця», – пояснили ідею автори проєкту.

Чинний закон буде змінено таким чином, що торговець буде зобов'язаний видавати споживачеві паперовий чек тільки в тому разі, якщо споживач купує за готівку і не використовує картку клієнта або використовує таку, що не дає змоги зберігати історію покупок споживача протягом двох років після покупки.

Крім того, обов'язок видати чек збережеться, якщо споживач повідомить продавця в момент покупки, що він хоче отримати паперовий чек. Якщо зміни буде ухвалено, вони набудуть чинності з 1 липня наступного року.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Естонії закликало своїх громадян утриматися від подорожей до Ізраїлю, Ірану та Лівану через зростання напруженості на Близькому Сході, яка на вихідних досягла критичної точки.

Читайте також: Естонія заборонила в’їзд автомобілям з білоруськими номерами
Теги: торгівля Естонія соціум закон магазин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нутриціологиня зауважила, що найголовніше при лікуванні розладів харчової поведінки, це відмовитися від ідеї схуднення, адже якщо вона існує – то ремісія неможлива
Як обмежити себе у солодкому. Дієтологиня дала просту пораду
12 липня, 21:57
Користуватись автоматом із продажу куль максимально легко
«Швидко і просто». У супермаркетах США з'явилися автомати з продажу боєприпасів
10 липня, 08:56
За вірменський футбольний клуб грають шестеро громадян РФ
Естонія не дозволила в'їзд російським футболістам вірменського «Урарту»
12 липня, 07:25
У Фінляндії посилюють контроль за мігрантами
Фінляндія висилатиме мігрантів, які перетинають її кордон з Росією
12 липня, 18:59
Рішення про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній підтримав 261 народний обранець
«Світло витрачатиметься марно»: Академіки закликали Зеленського ветувати закон про зимовий час
18 липня, 09:47
Ідея «економічного бронювання», вважає військовослужбовиця, підриває саме поняття чину «обовʼязок»
Рада до кінця липня ухвалить закон про економічне бронювання? Дані від відомої волонтерки
16 липня, 01:03
За словами Стефанішиної, документ відповідає світовій практиці
Єврокомісія перевіряє законопроєкт про «відкуп» за корупцію
19 липня, 13:26
Соціальна мережа несе загрозу безпеці
Мін'юст США закликає суд підтримати продаж активів TikTok через загрозу національній безпеці
29 липня, 01:20
«Для українців посівний сезон – це майже культове явище. А в умовах війни садівництво ще й служить антистресом»
Які неочікувані товари купують українці під час війни: аналітика «Епіцентру»
2 серпня, 12:35

Економіка

Перша країна Європи може повністю відомовитись від паперових чеків і рахунків
Перша країна Європи може повністю відомовитись від паперових чеків і рахунків
Угорська компанія передала РФ підсанкційне обладнання для створення зброї – ЗМІ
Угорська компанія передала РФ підсанкційне обладнання для створення зброї – ЗМІ
Рада ЄС схвалила виплату Україні майже €4,2 млрд
Рада ЄС схвалила виплату Україні майже €4,2 млрд
Чехія вимушена стримувати свої амбіції щодо постачання снарядів Україні –  NZZ
Чехія вимушена стримувати свої амбіції щодо постачання снарядів Україні –  NZZ
Європейські та азійські фондові ринки оговтуються після масштабного обвалу – FT
Європейські та азійські фондові ринки оговтуються після масштабного обвалу – FT
Польща робить революцію в тарифах на воду
Польща робить революцію в тарифах на воду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
38K
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
35K
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
27K
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом
15K
Росія помстилася Молдові за вислання співробітника свого посольства

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua