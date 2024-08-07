Перша країна Європи може повністю відомовитись від паперових чеків і рахунків

Відмова від паперових чеків та рахунків може набути чинності в Естонії з липня 2025 року

Міністерство економіки Естонії хоче зробити видачу чеків і рахунків більш екологічним, і в 2025 році в більшості випадків паперові варіанти пропонують замінювати цифровим підтвердженням покупок. Про це пише ERR.

«Мета проєкту – скоротити вплив торговців на довкілля і спонукати споживачів відмовитися від отримання паперових чеків або рахунків», – пише видання.

Згідно із чинним законом, торговці зобов'язані видавати споживачеві чек, якщо його покупка перевищує 20 євро. З моменту набуття чинності поправок, ця вимога буде скасована.

На думку міністерства, це матиме позитивний вплив на довкілля. Міністерство також взяло до уваги бажання споживачів, зокрема літніх людей, продовжувати отримувати паперові чеки на покупки та щомісячні паперові рахунки після набрання змінами чинності.

«З розвитком технологій змінюється поведінка споживачів, і багато торговців також замислюються про скорочення свого екологічного сліду. Крім того, завдяки розвитку інформаційного суспільства, торговці можуть виставляти рахунки різними способами, які не були доступні або не використовувалися широко в 2015 році. Прикладами таких нових способів є надсилання повідомлення про рахунок у вигляді текстового повідомлення (SMS) на мобільний телефон споживача або, у разі чека на купівлю, збереження чека в мобільному додатку конкретного торгівця», – пояснили ідею автори проєкту.

Чинний закон буде змінено таким чином, що торговець буде зобов'язаний видавати споживачеві паперовий чек тільки в тому разі, якщо споживач купує за готівку і не використовує картку клієнта або використовує таку, що не дає змоги зберігати історію покупок споживача протягом двох років після покупки.

Крім того, обов'язок видати чек збережеться, якщо споживач повідомить продавця в момент покупки, що він хоче отримати паперовий чек. Якщо зміни буде ухвалено, вони набудуть чинності з 1 липня наступного року.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Естонії закликало своїх громадян утриматися від подорожей до Ізраїлю, Ірану та Лівану через зростання напруженості на Близькому Сході, яка на вихідних досягла критичної точки.