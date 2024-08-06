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Уряд Естонії рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок до Ізраїлю, Ірану та Лівану

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Уряд Естонії рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок до Ізраїлю, Ірану та Лівану
Естонське МЗС випустило попередження щодо поїздок до Ізраїлю, Ірану та Лівану і просить повністю уникати відвідування цих країн
фото з відкритих джерел

Естонське МЗС закликало повернутися з небезпечних регіонів і зареєструватися на сайті Reisi Targalt

Міністерство закордонних справ Естонії закликало своїх громадян утриматися від подорожей до Ізраїлю, Ірану та Лівану через зростання напруженості на Близькому Сході, яка на вихідних досягла критичної точки. Про це повідомляє Delfi.

Естонське МЗС випустило офіційне попередження, в якому радить повністю уникати відвідування зазначених країн. 

«Потрібно повернутися з цих регіонів якомога швидше. Плануючи поїздку, вам обов'язково слід зареєструватися на сайті Reisi Targalt, щоб у разі потреби ми могли зв'язатися зі співгромадянами, які опинилися за кордоном», – сказала радниця зі ЗМІ Міністерства закордонних справ Естонії Бріта Кікас.

Цей крок став частиною загального тренду серед країн Європи, які вживають заходів для захисту своїх громадян на фоні зростання напруженості в регіоні. Раніше Міністерство закордонних справ Литви також закликало своїх громадян залишити Ізраїль у зв'язку з поточними подіями на Близькому Сході.
 

Нагадаємо, уряд на чолі з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас подав у відставку.

Як повідомлялося, естонський прем'єр-міністр Кая Каллас може очолити в новій Єврокомісії службу з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що необхідності посилити військову підтримку України, щоб забезпечити її перемогу.

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Теги: Кая Каллас Естонія Ізраїль міністр

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Політика

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