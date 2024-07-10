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«Швидко і просто». У супермаркетах США з'явилися автомати з продажу боєприпасів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Швидко і просто». У супермаркетах США з'явилися автомати з продажу боєприпасів
Користуватись автоматом із продажу куль максимально легко
фото: American Rounds

Не тільки молоко, і яйця, а тепер і кулі продаються в декількох продуктових магазинах США

Компанія American Rounds встановила комп'ютеризовані торгові автомати для продажу боєприпасів у супермаркетах Алабами, Оклахоми та Техасу. Про це пише Associated Press. Тепер американці зможуть купувати патрони просто під час закупів продуктів.

У компанії заявили, що їхні автомати використовують сканер ідентифікації та програмне забезпечення для розпізнавання осіб, щоб перевірити вік покупця, і вони так само «швидкі та прості» у використанні, як планшет чи комп'ютер. Але деякі аналітики побоюються, що продаж куль із торгових автоматів призведе до зростання випадків стрілянини у США. Тільки в День незалежності внаслідок насильства із застосуванням вогнепальної зброї загинуло щонайменше 33 особи.

Компанія стверджує, що технологія перевірки віку означає, що транзакції є такими ж або навіть безпечнішими, ніж онлайн-продажі, де покупцеві може не знадобитися надавати підтвердження віку, або в роздрібних магазинах, де існує ризик крадіжки.

«Я дуже вдячний тим, хто витрачає час, щоб дізнатися про нас, а не просто будує припущення про те, що ми робимо. Ми дуже підтримуємо Другу поправку, але ми за відповідальне володіння зброєю і сподіваємось покращити безпечне середовище для суспільства», – сказав генеральний директор Грант Магерс.

За даними бази даних, яку ведуть Associated Press, USA Today та Північно-Східний університет, у 2024 році було скоєно 15 масових вбивств із застосуванням вогнепальної зброї порівняно з 39 у 2023 році.

Нагадаємо, під час стрілянини на вечірці в США на півдні Алабами троє людей загинули і щонайменше 12 постраждали. Близько 1000 людей були присутні на першотравневій вечірці поблизу Стоктона, коли почалася сварка та почалася стрілянина. 

Читайте також: У США сталася стрілянина поблизу Філадельфії: є загиблі
Теги: США торгівля боєприпаси супермаркет

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