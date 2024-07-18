«Світло витрачатиметься марно»: Академіки закликали Зеленського ветувати закон про зимовий час

Рішення про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній підтримав 261 народний обранець

«Україна відійшла від практики обчислення часу, загальноприйнятої для країн ЄС, і прийняла варіант тоталітарного світу»

Академія наук вищої школи звернулася до Володимира Зеленського із закликом накласти вето на закон про скасування переходу на літній час, ухвалений Верховною Радою 16 липня. Заява науковців була опублікуована у виданні «Новинарня».

Президент установи Олександр Наконечний вважає, що за таких умов світло витрачатиметься марно, а літній час на території Української Народної Республіки вперше запровадили у 1919 році. Це мало допомогти людям ефективніше використовувати світловий час.

«На сьогодні, попри запровадження енергоощадних ламп, питання зменшення енергетичних витрат на освітлення залишається актуальним, що зафіксовано, зокрема, й рекомендаціями Європейської економічної комісії ООН», – пише Наконечний.

Науковець зазначає, що провідні держави світу практикують переведення годинників у літні місяці, зокрема, США, Канада, Велика Британія і країни ЄС. Натомість Росія, Білорусь і Китай відмовилися від цієї практики.

«Таким чином, з ухваленням законопроєкту №4201 Україна відійшла від практики обчислення часу, загальноприйнятої для країн ЄС та інших держав, що підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії, і прийняла варіант, характерний для тоталітарного світу. Таке рішення важко пояснити з точки зору будь-якої політичної логіки», – стверджує очільник вищої школи.

Наконечний пише, що відтепер наприкінці червня у Києві світатиме о 3-й ранку, а сутенітиме – о 20-й вечора. Тобто – на годину пізніше. Це, за його словами, збільшить витрати на освітлення у вечірні години навесні, влітку та восени.

«Натомість у ранкові години сонячне світло буде витрачатися марно. Тож наступний крок, до якого змушена буде вдатися влада в умовах дії законопроєкту №4201 – це запровадити гнучкий графік початку робочого дня в різних регіонах держави, що цілком нівелює ефект часової "стабільності", який повинен забезпечити законопроєкт №4201», – підсумовує Олександр Наконечний.

Також науковець стверджує, що на сьогодні немає визнаних світовою науковою спільнотою досліджень, які б свідчили про серйозний вплив переведення годинників на здоров’я. Тому він закликав Володимира Зеленського накласти вето на законопроєкт. Також науковець попросив доручити уряду утворити робочу групу з фахівців, які б могли попрацювати над вдосконалення системи обчислення часу в Україні.

Нагадаємо, парламент прийняв в цілому законопроєкт №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Також Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує народним обранцям ухвалити в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.