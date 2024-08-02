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Які неочікувані товари купують українці під час війни: аналітика «Епіцентру»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Які неочікувані товари купують українці під час війни: аналітика «Епіцентру»
«Для українців посівний сезон – це майже культове явище. А в умовах війни садівництво ще й служить антистресом»
фото з відкритих джерел

Дмитро Танько повідомив, що продажі військового одягу та взуття з початку 2024 року у два з половиною рази перевищили показники аналогічного періоду за 2021 рік

У лютому 2024 року стався бум купівлі насіння. Продажі зросли на понад 35%. Також українці активно купують дитячі іграшки та товари для своїх домашніх улюбленців. Про це розповів директор з роздрібної торгівлі мережі «Епіцентр» Дмитро Танько в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Найпопулярнішими за період війни стали категорії товарів, які забезпечують певну автономність та самозабезпечення домівок. На першому місці – генератори, далі – зарядні станції, ліхтарі, обладнання захисту електромереж (стабілізатори напруги, автоматичні вимикачі, реле, таймери, лічильники електроенергії тощо), павербанки та туристичні плитки і пальники», – розповів Танько.

Директор зауважив, що продажі військового одягу та взуття з початку 2024 року у два з половиною рази перевищили показники аналогічного періоду за 2021 рік. Також товари для побуту, хобі, відпочинку і дітей найчастіше купують українці.

«Попри складні умови життя в країні, ми чітко бачимо, що діти – це те, на чому українці не економлять. Навіть на початку повномасштабної війни, здавалось би, люди мали витрачати гроші лише на найнеобхідніше, але вони купували іграшки. Попри те, що багато дітей виїхало, а в Україні спостерігається спад народжуваності, деякі категорії дитячих товарів демонструють позитивну динаміку, навіть до 40% у порівнянні з довоєнним періодом», – сказав директор з роздрібної торгівлі мережі «Епіцентр».

Танько зазначає, що українці продовжують дбати про своїх домашніх улюбленців. Продажі зоотоварів за перші шість місяців 2024 року зросли на понад 20%.

За словами директора, у лютому цього року, що досить незвично, почався бум продажів насіння. Продажі зросли на понад 35%: «Для українців посівний сезон – це майже культове явище. А в умовах війни садівництво ще й служить антистресом». 

Танько каже, що за період повномасштабної війни також зросли продажі кросівок. «У певний період ми спостерігали незвичний стрибок продажів кросівок. Ключовим споживачем були переселенці, яким доводилося терміново покидати домівки і все своє майно. Знайшовши прихисток, вони купували одяг і взуття на новому місці. Цьогоріч одяг і взуття зросли на 17%», – йдеться в інтерв'ю.

Директор з роздрібної торгівлі мережі «Епіцентр» наголошує, що активно зростають продажі харчових продуктів та тютюнових виробів (зросли на 71%).

«Це пов'язано не настільки зі зростанням кількості споживачів, як із тим, що люди скуповують великі об'єми продукції, щоб відправити військовим. Це стосується не лише цигарок», – сказав Танько.

Найбільше падіння, за словами директора, у порівнянні з 2021 роком сталося в сегменті будівельних матеріалів. Зокрема просіли продажі на двері та керамічну плитку. «Проте, ми бачимо, що як тільки ситуація в країні стає більш стабільною, продажі цих груп товарів і загалом усіх будівельних матеріалів починають рости. Люди починають інвестувати у свій комфорт і своє майбутнє», – каже Танько.

До слова, Національний банк прогнозує незмінність окремих тарифів на газ, опалення та постачання гарячої води протягом 2024 року. Однак через складний стан в енергетиці та державному бюджеті, ймовірно, відбудеться коригування тарифів у наступних роках. 

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Теги: війна українці Україна магазин

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