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Естонія заборонила в’їзд автомобілям з білоруськими номерами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Естонія заборонила в’їзд автомобілям з білоруськими номерами
Заборона на в'їзд автівок пов'язана з посиленням санкцій ЄС проти Білорусі
фото з відкритих джерел

Транспортні засоби з білоруськими номерами не можуть в'їжджати в Естонію через прикордонні пункти

Естонія слідом за Латвією та Литвою також заборонила в'їзд легковим автомобілям з виданими в Білорусі реєстраційними номерами. Про це повідомляє пресслужба естонського МЗС, пише ERR.

Як зазначили пресслужба відомства, транспортні засоби з білоруськими номерами не можуть в'їжджати в Естонію через прикордонні пункти, незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії або ЄС.

Зокрема, рішення пов'язане з посиленням санкцій ЄС проти Білорусі, які включають, серед іншого, заборону на ввезення автомобілів з білоруськими номерами до ЄС.

В окремих випадках держава-член ЄС може зробити виняток, зокрема, з гуманітарних міркувань та для автівок з дипломатичними номерами.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що заборона на в'їзд автомобілів з білоруськими номерами до ЄС є справедливою, оскільки білоруський режим безпосередньо допомагає здійснювати та підтримувати російську агресію в Україні.

«Якщо їх впроваджувати разом, обмеження будуть більш ефективними і дадуть можливість підвищити ціну для білоруського режиму за його співучасть в агресії і запобігти обходу санкцій, накладених на Росію»,  – сказав Цахкна, додавши, що, попри заборону, Естонія продовжить підтримувати білоруських громадян, які змушені покинути країну через репресії.

Транспортний засіб з білоруськими реєстраційними номерами в Естонії повинен бути перереєстрований протягом від п'яти днів до 12 місяців, залежно від ситуації, згідно з естонським законом про дорожній рух.

Крім того, транспортний засіб необхідно задекларувати на митниці не пізніше шести місяців і сплатити ввізне мито або подати заяву на звільнення від нього.

Нагадаємо, з 16 липня зареєстровані в Білорусі транспортні засоби – легкові пасажирські автомобілі не зможуть вʼїжджати до Європейського Союзу через пункти перетину кордону Латвії з Білоруссю та Росією.

Раніше уряд Норвегії оголосив, що з 29 травня громадянам Росії, які приїжджають до країни з туристичною та «іншою метою не першочергової необхідності», буде відмовлено у в'їзді.

Теги: машини Білорусь Естонія автомобіль санкції

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