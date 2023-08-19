«Боягузтво і цинізм Росії»: Франція засудила ракетну атаку по Чернігову

Франція продовжуватиме надавати підтримку Україні доти, доки це буде необхідно, і продовжить підтримувати українські та міжнародні суди

Франція рішуче засудила російські удари, що були завдані центру Чернігова 19 серпня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Франції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Згідно з міжнародним правом, навмисне нанесення ударів по цивільних об'єктах є воєнним злочином. Це ще одна ілюстрація боягузтва і цинізму Росії», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також було зафіксовано, що Франція продовжуватиме надавати підтримку Україні доти, доки це буде необхідно, і продовжить підтримувати українські та міжнародні суди, щоб ці злочини не залишилися безкарними.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Франція буде і надалі засуджувати дії Росії та продовження її агресивної війни проти України», - йдеться в повідомленні.

Раніше фронтмен українського гурту Kozak System Іван Леньо повідомив, що його донька Маланка потрапила під ракетний удар у Чернігові 19 серпня.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів 19 серпня загинула старший викладач кафедри іноземної філології Національного університету «Чернігівська політехніка» Світлана Кормільцина та її донька.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Усі, хто перебував в драмтеатрі вчасно спустилися до укриття.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. На даний час відомо про 7 цивільних осіб, які загинули, у тому числі, малолітня дитина. 117 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Як відомо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.

До слова, Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.

Міноборони України після удару по Чернігову поширило загадкове повідомлення.