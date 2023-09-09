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Лідери G20 погодили спільне комюніке, зокрема про війну в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Лідери G20 погодили спільне комюніке, зокрема про війну в Україні
Лідери G20 погодили текст спільної декларації про війну в Україні
фото: Aijaz Rahi / AP

Лідери «Великої двадцятки» обіцяють відстоювати принцип, за яким держави не можуть використовувати силу для захоплення суверенної території

Білий дім повідомив про узгодження спільного комюніке на саміті G20. Про це інформує журналістка «Голосу Америки» Тетяна Ворожко зі столиці Індії Нью-Делі, де нині проходить саміт «Великої двадцятки».
 
Зазначається, що лідери G20 погодили текст про війну в Україні. У ньому, зокрема, йдеться про те, що вони будуть «відстоювати принцип, за яким держави не можуть використовувати силу для захоплення суверенної території».

Зазначимо, що остаточний текст декларації наразі не оприлюднений.

Нагадаємо, лідери країн G20 розпочали щорічний саміт у суботу, 9 вересня, у столиці Індії Нью-Делі, на тлі глибоких розбіжностей щодо війни РФ проти України. Водночас країни досягли широкої згоди з таких питань, як криптовалюти та реформи багатосторонніх банків розвитку.

Як повідомлялося, дипломати країн G20 розробили компромісне формулювання щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, подолавши розбіжності між Москвою та іншими членами групи, які загрожували перекреслити сподівання на прийняття комюніке за підсумками саміту G20. 

До слова, представники G20 кілька днів намагалися узгодити формулювання спільного комюніке через розбіжності щодо війни в Україні, сподіваючись залучити Росію до розробки так званої «декларації лідерів».

Росію на зустрічі представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров, який заявив, що заблокує остаточну декларацію, якщо вона не відображатиме позицію Москви щодо України та інших криз.

Теги: саміт великої двадцятки Велика двадцятка декларація

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