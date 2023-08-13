Загинула новонароджена дівчинка і пастор: подробиці нещадного обстрілу Херсонщини

Внаслідок військової агресії Росії у Херсонській області постраждало 20 осіб

У неділю, 13 серпня, російські окупаційні війська обстрілювали Херсонську область, внаслідок чого вже відомо про сімох загиблих. Під удар потрапив і обласний центр. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

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Ранком окупанти вдарили по будинках у Широкій Балці. Через обстріл там загинули чоловік, дружина та немовля – дівчинка, якій було 23 дні від народження.

Ще одна дитина подружжя – 12-річний хлопчик загинув у лікарні, медикам не вдалося його врятувати.

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Також під обстріл цього ранку потрапили: Станіслав, Комишани, Золота Балка.

Крім того, військові РФ здійснили два скиди з дрона по території Бериславської лікарні.

Після цього стало відомо про обстріл самого Херсона. За даними прокуратури, в одному з мікрорайонів окупанти поцілили в багатоповерхівку та поблизу неї. Постраждали троє місцевих жителів, двоє з них у важкому стані госпіталізовані до лікарні.

«Після ворожих обстрілів виникли пожежі в приватних домоволодіннях. Горіли житлові будинки та гаражне приміщення», – повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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За словами Клименка, рятувальники ДСНС ліквідували всі загоряння, попри повторні обстріли окупантів.

Він також повідомив, що, станом на 17:00, внаслідок військової агресії Росії у Херсонській області постраждало 20 осіб: з них

7 загиблих (5 – у Широкій Балці, 2 – у Станіславі);

13 поранених (по 3 – у Херсоні та Бериславі);

по 2 – у Станіславі та Комишанах;

по 1 – у Велетенському, Золотій Балці та Новокаїрах).

14 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими.

«Сьогодні Херсонська область здригнулася від страшних звісток. Херсон, Велетенське, Золота Балка, Станіслав, Комишани, Широка Балка… Софійці було лише 23 дні від народження, її братику Артему – 12 років. Сьогодні їх разом з татом та мамою вбила Росія. Також у Широкій Балці терористи обірвали життя 67-річного місцевого жителя», – написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами голова Херсонської ОВА, в Станіславі внаслідок обстрілу загинув пастор християнської церкви Тачишвілі Микола Миколайович та його односелець.

Нагадаємо, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.