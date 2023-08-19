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Не тільки F-16: Україна очікує отримати від західних партнерів чотири типи літаків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Не тільки F-16: Україна очікує отримати від західних партнерів чотири типи літаків
Окрім F-16, Україна також розраховує отримати шведський Gripen
фото з відкритих джерел

Для отримання літаків залишається зробити три кроки

Україна очікує отримати від західних партнерів не лише літаки F-16, а ще й Gripen, французькі Rafale і Eurofighter Typhoon. Про це розповів прессекретар президента Сергій Никифоров в ефірі телемарафону 19 серпня.

«Ми зосереджені справді на F-16. Причина в тому, що їх було виготовлено найбільше і чисто статистично, чисто математично їх отримати простіше... Але ми сконцентровані не лише на них. У нас в порядку бажаності отримання є перелік з чотирьох типів літаків. Це F-16, Gripen, французькі Rafale і Eurofighter Typhoon. Gripen – це дуже хороша альтернатива. Він універсальний, він як конструктор, менш вимогливий, і він дуже добре себе продемонстрував. Зараз проходить тестування українських пілотів... Відгуки дуже-дуже хороші», – зазначає речник президента.

За словами Никифорова, для отримання цих літаків залишається зробити лише три кроки.

«Зараз – тестування літаків або тестування можливостей українських пілотів на цих літаках. Потім – тренування, потім – політична згода і лише потім – надання цих літаків. Поки що це – лише теоретична можливість», – пояснив він.

Раніше представники уряду Нідерландів розкрили деякі подробиці постачання Україні винищувачів F-16. Зокрема, вказали, що постачання залежить від часу, протягом якого навчатимуть українських пілотів. 

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати схвалили запит Данії на передання навчальних матеріалів для винищувачів F-16. Це повинно наблизити початок підготовки українських льотчиків на цих літаках. 

Нагадаємо, що українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 у Данії наприкінці серпня.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американські винищувачі F-16 прибудуть в Україну після завершення навчання українських пілотів. 

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив отримання від Сполучених Штатів схвалення на передачу Україні винищувачів F-16 після закінчення навчань льотчиків.  Копенгаген направив Вашингтону запит щодо постачання літаків Києву й отримав «дружню відповідь».

Теги: Україна Сергій Никифоров прессекретар міністр навчання радник

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