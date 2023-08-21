Хакери з КНДР хотіли зірвати навчання між США та Південною Кореєю

Хакери, які намагалися зламати базу даних навчань, пов'язані із північнокорейською групою, яку дослідники називають Kimsuky

Північнокорейські хакери здійснили атаку на центр управління спільних військових навчань США та Південної Кореї. Про це повідомляє Reuters.

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Збройні сили Південної Кореї та США в понеділок розпочнуть 11-денні літні навчання Ulchi Freedom Guardian, щоб покращити свою здатність реагувати на нові ядерні та ракетні загрози Північної Кореї.

Північна Корея заперечує проти таких навчань, кажучи, що вони є підготовкою США та їхніх південнокорейських союзників до вторгнення в неї.

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Хакери, які намагалися зламати базу даних навчань, пов'язані із північнокорейською групою, яку дослідники називають Kimsuky.

«Було підтверджено, що військову інформацію не вкрали», – йдеться в заяві поліції Південної Кореї.

Згідно з даними дослідників, хакери Kimsuky вже давно використовують електронні листи для фішингу, які обманом змушують цільові відомі паролі або натискають вкладення чи посилання, які завантажують шкідливе програмне забезпечення.

Поліція Південної Кореї та військові США провели спільне розслідування та виявили, що IP-адреса, використана під час спроби злому, збігається з адресою, ідентифікованою під час злому оператора ядерного реактора Південної Кореї у 2014 році.

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Раніше повідомлялося, що у Південній Кореї стартували масштабні щорічні спільні військові навчання з Сполученими Штатами, спрямовані на протидію потенційним загрозам з боку Північної Кореї.

Як відомо, Північна Корея готується здійснити різноманітні військові провокації, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), з нагоди майбутнього тристороннього саміту Південної Кореї, США та Японії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прийме в Кемп-Девіді прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду та президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Саміт відбудеться у вирішальний для відносин трьох країн момент – «зараз чи ніколи».

В останні місяці до об'єднання союзників спонукають ракетні загрози з боку КНДР і глибоке занепокоєння з приводу військового потенціалу та намірів Китаю. Але ці взаємні стурбованості існують десятиліттями, і внутрішня політика – особливо Сеула та Токіо – часто заважає трьом країнам успішно координувати стратегію.

Водночас зміцнення тристоронньої співпраці пов'язане з ризиком подальшої ескалації у відносинах із Північною Кореєю, яка навряд чи відмовиться від ядерної зброї, чи повернеться до переговорів. Такий спосіб створення коаліції також може спровокувати Китай та Росію, які критикують зусилля США щодо зміцнення альянсів у Європі та Азії. Адже за останні сім місяців ці дві країни провели спільні військові навчання у Східно-Китайському та Японському морях.