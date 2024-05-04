Американці готуються до початку громадянської війни? Результати опитування

Rasmussen Reports: понад 40% американців вважають ймовірним швидкий початок громадянської війни

Можливість того, що Сполучені Штати Америки незабаром можуть зіштовхнутися з новою громадянською війною, не є надто нереалістичною для багатьох американців.

Так, понад 40% американців вважають, що нова громадянська війна в США можлива протягом найближчих п'яти років. Це випливає з результатів опитування, опублікованого соціологічною компанією Rasmussen Reports. Цілком імовірним подібний сценарій назвали аж 16% респондентів.

«41% американців вважають, що США, ймовірно, переживуть другу громадянську війну десь у найближчі п'ять років, 16% вважають такий сценарій вельми ймовірним», – йдеться у дослідженні.

Водночас 49% дотримуються думки, що нова громадянська війна навряд чи можлива у найближчій перспективі, 20% визнали, що це вкрай малоймовірно. Ще 10% респондентів висловили невпевненість щодо відповідного питання.

Цікаво, що 37% виступили за те, що нова громадянська війна можлива у разі переобрання чинного президента США Джо Байдена. 25% опитаних переконані про початку зіткнень за головування його опонента Дональда Трампа.

Нагадаємо, понад 43% американців підтримують ухвалені Конгресом США та підписані президентом Джо Байденом закони про додаткове фінансування України, Ізраїлю та союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це свідчать опубліковані дані опитування університету Монмута. При цьому 35% опитаних американців виступають проти цих законів. Крім того, 42% респондентів зазначили, що схвалюють політику американського президента Джо Байдена, 55% її розкритикували.