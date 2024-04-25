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Російська влада вирішила перевдягнути ув’язнених жінок (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Російська влада вирішила перевдягнути ув’язнених жінок (фото)
З часом засудженим жінкам запропонують альтернативу хустинкам, носіння яких обов’язкове в більшості колоній
фото «Медуза»

У Росії запроваджують нові предмети одягу і взуття для засуджених

Федеральна служба виконання покарання (ФСВП) Росії розробила новий спецодяг для ув’язнених. Зразки одягу показали на нараді, що відбулася в міністерстві юстиції РФ 24 квітня за участю ФСВП і правозахисників, пише «Медуза».

ФСВП запропонувала змінити колірну гамму і зовнішній вигляд уже наявного одягу
ФСВП запропонувала змінити колірну гамму і зовнішній вигляд уже наявного одягу
фото «Медуза»

ФСВП запропонувала змінити колірну гамму і зовнішній вигляд уже наявного одягу, а також запровадити нові предмети одягу і взуття. Представники відомства запропонували мін’юсту РФ на вибір зелений, бордовий і світло-сірий кольори для жінок і сірий і графітовий для чоловіків. Передбачається, що спершу новий одяг і взуття як експеримент нададуть ув’язненим однієї з колоній.

Засуджені жінки зможуть носити зимові шапки замість напіввовняних хусток
Засуджені жінки зможуть носити зимові шапки замість напіввовняних хусток
фото «Медуза

«Кардинальні» зміни передбачають, що засуджені жінки зможуть носити піжами замість нічних сорочок, легінси замість вовняних кдлготок, зимові шапки замість напіввовняних хусток.

Планується, що з часом засудженим жінкам запропонують альтернативу хустинкам, носіння яких обов’язкове в більшості колоній. Саме на косинки нібито скаржаться засуджені жінки. Ув’язненим також дозволять носити футболки замість сорочок, у яких незручно працювати.

Так планують змінити одяг для засуджених чоловіків
Так планують змінити одяг для засуджених чоловіків
фото «Медуза

Міністр юстиції РФ Костянтин Чуйченко вважає, що нові моделі одягу «не лише допоможуть покращити зовнішній вигляд засуджених, а й сприятимуть подальшій гуманізації умов їх утримання».

За даними мін'юсту РФ на жовтень 2023 року, у російських виправних колоніях перебувало 266 тисяч осіб. Кількість ув'язнених у колоніях скорочується кілька останніх років і темпи скорочення відчутно прискорилися, коли 2022 року засуджених почали вербувати для участі у війні проти України.

Читайте також: Бомжі, зеки й наркомани: кого РФ готує для відправки на війну

Раніше повідомлялося, у Красноярському краї Росії найближчим часом закриють дві колонії. Майже всіх ув'язнених відправили на війну проти України. Про це заявив уповноважений із прав людини в Красноярському краї Марк Денисов, повідомляє The Insider.

Зазначається, що найближчим часом закриються дві виправно-трудові установи, що входять до структури Головного управління Федеральної служби виконання покарань РФ.

Денисов виступав перед депутатами зі звітом про виконану роботу за 2023 рік і зазначив, що кількість скарг на роботу пенітенціарних установ у регіоні зменшилася рівно на чверть, якщо порівнювати з 2022 роком.

Нагадаємо, російська влада більше не пропонує короткострокові контракти на військову службу ув’язненим, що було викликано проблемами з набором до війська.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін перестав підписувати укази про помилування ув'язнених, які погодилися воювати замість тюрми. Тепер їх відправляють на війну на підставі «умовного звільнення» та контракту, який не можна розірвати до кінця війни.

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До слова, мобілізаційний потенціал серед засуджених за кримінальними статтями в Україні складається з тих, хто вже відбув покарання, і тих, хто зараз перебуває в місцях позбавлення волі. У разі прийняття відповідного закону перших призиватимуть без їхньої згоди, другі ж мають висловити бажання служити.

Теги: росія засуджені

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