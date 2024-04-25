ISW пояснив, що означає отримання ракет Atacms для України

Американська допомога може прибути на лінію фронту раніше, ніж очікує російська сторона

Надані Україні Штатами Atacms можуть послабити російську логістику, загрожувати ударами по російських аеродромах і складах. Для України вони матимуть оперативне значення, якщо удари будуть підсилені наземними операціями Сил оборони. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що американська допомога може прибути на лінію фронту в Україні протягом наступних кількох тижнів, тобто раніше, ніж очікує російська сторона.

«Ситуація на полі бою буде погіршуватися доти, доки українські сили не зможуть отримати і використати достатню кількість військової техніки, і в найближчій перспективі українським військам, можливо, все ще буде важко захищатися від російських військ поблизу Часового Яру і на північний захід від Авдіївки», – йдеться у звіті.

Зазначається, що надходження ракет великої дальності Atacms у достатній кількості дозволить українським військам послабити російську логістику та загрожувати російським аеродромам у глибокому тилу.

Крім того, поява ракет великої дальності Atacms також може становити значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і змусити російське командування вибирати між укріпленням наявних складів і подальшим розосередженням складів по всій окупованій Україні.

«Російські війська, можливо, вже адаптувалися до потенційних нових українських ударних можливостей після використання Atacms у жовтні 2023 року, хоча залишається незрозумілим, чи достатньо укріплені або ж розосереджені склади боєприпасів окупантів», – пишуть аналітики.

ISW нагадує, що прибуття Himars в Україну в червні 2022 року дозволило українським військам провести оперативно важливу кампанію з перехоплення на підтримку контрнаступальних операцій в Херсонській і Харківській областях і змусило російське командування розширити російську логістику вздовж довших наземних ліній зв'язку, що в результаті ускладнило російське забезпечення боєприпасами і матеріалами.

Зважаючи на це, аналітики зазначають, що українські удари по російських об'єктах логістики або російській авіації в глибокому тилу, ймовірно, матимуть оперативне значення, але тільки якщо українські сили успішно скоординують їх з наземними операціями, щоб використати ослаблені російські можливості в результаті ударів.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала далекобійні ракети Atacms.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.