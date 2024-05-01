Росія тестує озброєння Північної Кореї на війні проти України

Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю в різних сферах, зокрема військовій

Росія тестує на війні ракети для Північної Кореї. Раніше РФ тестувала для Ірану «Шахеди», які потім було використано проти Ізраїлю. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Spravdi.

Експерти ООН підтвердили, що Росія 2 січня вдарила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11.

Північна Корея перебуває під міжнародними санкціями, які встановили Рада Безпеки ООН за залякування сусідів ракетними атаками. Таким чином придбання Росією північнокорейських ракет є грубим порушенням санкційного режиму.

Крім того, Росія наклала вето на продовження з травня мандату групи експертів ООН, яка стежила за дотриманням санкцій проти Північної Кореї. Тобто Кремль намагається приховати факти співпраці з КНДР та знехтувати міжнародними зобов’язаннями.

«Росія тестує для КНДР її ракети в Україні так само, як тестувала для Ірану «Шахеди» – перед тим як їх застосували проти Ізраїлю», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Організація Об’єднаних Націй (ООН) підтвердила, що уламки від ракети, яка атакувала Харків 2 січня, належали північнокорейській балістичній ракеті серії Hwasong-11.

Зокрема, 2 січня 2024 Росія вдарила по Харкову. Внаслідок атаки РФ постраждало 53 особи, серед яких діти. Загинула 91-річна жінка.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. Згодом The Washington Post повідомив, що Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

До слова, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях.