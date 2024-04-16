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Російський «Русал» може втрати третину експорту через нові санкції – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російський «Русал» може втрати третину експорту через нові санкції – Bloomberg
«Русал» може бути змушений значно скоротити виробництво
фото з відкритих джерел

Санкції можуть вплинути щонайменше на 1,5 млн тонн річного обсягу продажів компанії

Російський алюмінієвий гігант «Русал» побоюється, що до 36% його продажів можуть опинитися під загрозою унаслідок санкцій, запроваджених США і Великою Британією. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до компанії.

За попередніми оцінками «Русала», санкції можуть вплинути щонайменше на 1,5 млн тонн річного обсягу продажів, порівняно з виробництвом у 3,8 млн тонн торік та продажами у 4,2 млн тонн відповідно.

«Як наслідок, «Русал» може бути змушений скоротити виробництво», – підкреслило джерело, порівнявши ситуацію зі світовою фінансовою кризою, яка різко вдарила по попиту у 2008 році.

«Ця оцінка розходиться з думкою більшості західних аналітиків, які стверджують, що санкції проти російських металів, запроваджені в п'ятницю, матимуть обмежений вплив на попит і пропозицію на світовому ринку», – додає Bloomberg.

США і Великобританія заборонили постачання нового алюмінію, міді та нікелю російського виробництва на біржі, включаючи Лондонську біржу металів, але санкції не забороняють продавати метал від виробників трейдерам або споживачам.

Одним з найбільших клієнтів «Русала» є Glencore, яка має давній контракт на купівлю великих обсягів його продукції.

Як зазначає джерело Bloomberg, «Русал» побоюється, що Glencore скористається санкціями, щоб послатися на форс-мажорні обставини або спробує домовитися про знижену ціну на метал.

Натомість пресслужба «Русала» відмовилася від коментарів агентству.

Як повідомлялося, Рада ЄС остаточно затвердила закон про мінімальні правила покарання за порушення або обхід санкцій Євросоюзу.

До слова, російські представники так званих еліт вичищають з «Вікіпедії» дані про санкції, зв'язки з Кремлем, майно і навіть громадянство РФ.

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Теги: бізнес росія експорт завод металургія санкції

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