Росія та Північна Корея розширюють співпрацю

У Пхеньяні пройшло засідання міжурядового Комітету зі співробітництва в торгівлі, економіці, науці та технологіях

Країни підписали протокол про готовність активізувати двосторонні обміни та співпрацю

Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях. Про це повідомляє Yonhap.

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За підсумками проведеного в Пхеньяні 10-го засідання міжурядового Комітету зі співробітництва в торгівлі, економіці, науці та технологіях сторони підписали протокол про готовність активізувати двосторонні обміни та співпрацю на виконання домовленостей Кім Чен Ина та Володимира Путіна під час їхнього вересневого саміту.

Деталі домовленостей із Росією в Північній Кореї традиційно не розкривають.

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Видання повідомляє, що на засіданні комітету Росія і КНДР могли обговорювати широке коло питань, починаючи від допомоги, економічного й матеріально-технічного співробітництва до відправки північнокорейських робітників у Росію.

ЗМІ Північної Кореї розповіли про домовленість із Росією в наступні два роки розширити обміни та співпрацю у спортивній сфері. Угоду про це в Пхеньяні підписали міністри спорту двох країн. Також повідомляється про поїздку делегації Міністерства культури КНДР до Санкт-Петербургу на 9-й Міжнародний культурний форум (16-18 листопада).

Нагадаємо, лідер Південної Кореї зробив заяву щодо причетності КНДР до війни Росії проти України.

Як повідомлялося, Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для подальшого використання у війні проти України.

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Раніше повідомлялося, що Південна Корея вже тривалий час має підтвердження того, що Москва отримує від Північної Кореї озброєння і використовує його у війні проти України.