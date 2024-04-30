Обстріл Харкова та нова допомога для ЗСУ. Головне за 30 квітня

Внаслідок російської атаки дев’ять людей поранено та одна загинула

Удар по Харкову, уряд виділив 15,5 млрд грн для закупівлі дронів, король Чарльз III повернувся до виконання державних обов'язків. «Главком» склав добірку новин 30 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Екснардеп Микитась вийшов під заставу

Вищий антикорупційний суд відпустив екснардепа та колишнього очільника «Укрбуду» Максима Микитася, у якого закінчився термін домашнього арешту, під заставу у розмірі 908 400 грн.

Крім застави на Микитася також поклали обов'язки: прибувати за кожною вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими визначеними особами; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Король Чарльз III повернувся до виконання державних обов'язків

Король Великої Британії Чарльз III сьогодні, 30 квітня, повернувся до громадських обов'язків уперше відтоді, як у лютому в нього діагностували рак. Разом із дружиною, королевою Каміллою, він відвідав онкологічний центр Macmillan при лікарні Університетського коледжу.

У заяві канцелярії британського монарха зазначено, що лікарі задоволені тим, як проходить його лікування від онкологічного захворювання, і відчувають оптимізм у зв'язку з перспективами його одужання.

У лікарні Університетського коледжу Чарльз III поспілкувався з персоналом і пацієнтами та наголосив на важливості проходження перевірок для ранньої діагностики можливого захворювання. Король був у доброму гуморі, усміхався і махав присутнім біля лікарні.

Уряд виділив 15,5 млрд грн для закупівлі дронів

Кабінет міністрів України виділяє додаткові 15,5 млрд грн для Сил оборони. Зокрема, за кошти планують закупити 300 тис. безпілотників.

Кошти підуть адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями. Потім безпілотники доставлять Силам оборони.

Так, цьогоріч уряд вже виділив на купівлю безпілотників майже 59 млрд грн.

Латвія анонсувала нову допомогу для ЗСУ

Уряд Латвії погодив передачу Україні нового пакету військової допомоги. Йдеться, зокрема, про дрони та протиповітряну оборону.

Зокрема, уряд схвалив передачу ЗСУ зенітних гармат Nbs, тактичних безпілотних систем спостереження та інших необхідних матеріалів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону України, так і її розвідувальні можливості.

Удар по Харкову

Зранку 30 квітня росіяни здійснили атаку на Харків. Внаслідок атаки дев’ять людей поранено та одна людина загинула.

Загиблий – 24-річний цивільний чоловік, працював на підприємстві. Був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Пішов із життя внаслідок уламкового поранення.

Серед дев’яти поранених до медичних установ госпіталізовано трьох жінок віком 28, 38, 40 та одного 42-річного чоловіка – усі з вибуховими травмами.