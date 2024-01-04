Washington Post розповів, скільки балістичних ракет отримав Путін від Кім Чен Ина

КНДР нещодавно надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет

Розгортання Росією північнокорейських балістичних ракет вказує на зростаючу підтримку главою КНДР Кім Чен Ином військових зусиль Москви

Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні. Про це повідомляє The Washington Post.

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Сьогодні стало офіційно відомо, що Росія почала запускати балістичні ракети по Україні, які були надані Північною Кореєю.

«Розгортання Росією північнокорейських балістичних ракет, про яке раніше не повідомлялося, вказує на зростаючу підтримку главою КНДР Кім Чен Ином військових зусиль Москви», – йдеться в матеріалі.

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Також це також показує здатність російського диктатора Володимира Путіна спиратися на країни-ізгої, щоб компенсувати недоліки в його власному арсеналі.

«Росія стає дедалі більш ізольованою на світовій арені та змушена шукати військову техніку у держав-однодумців», – сказав американський чиновник.

За словами політика, світова ізоляція РФ – це результат санкційного тиску на Кремль.

«Наша інформація вказує на те, що Корейська Народно-Демократична Республіка нещодавно надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет, а Росія запустила кілька балістичних ракет по Україні», – сказав чиновник.

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Другий чиновник повідомив виданню, що північнокорейські поставки були балістичними ракетами малої дальності, які РФ випустила по Україні наприкінці грудня і на початку січня.

Нагадаємо, Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Нагадаємо, супутникові знімки, зроблені з жовтня по грудень, показують безперервний потік кораблів з КНДР до Росії. Північна Корея продовжує постачати Кремлю боєприпаси. Зокрема, військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до Росії.

Також американська сторона отримала інформацію, підтверджену супутниковими знімками, що Північна Корея відправила до Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами.

Як повідомлялося раніше, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях.