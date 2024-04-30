Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Покращить протиповітряну оборону України. Латвія анонсувала нову допомогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Покращить протиповітряну оборону України. Латвія анонсувала нову допомогу
Уряд Латвії схвалив передачу ЗСУ зенітних гармат Nbs
фото з відкритих джерел

Латвія щороку виділяє на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП

Уряд Латвії погодив передачу Україні нового пакету військової допомоги. Йдеться, зокрема, про дрони та протиповітряну оборону. Про це повідомила прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

«Уряд щойно схвалив передачу ЗСУ зенітних гармат Nbs, тактичних безпілотних систем спостереження та інших необхідних матеріалів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону України, так і її розвідувальні можливості», – зазначила посадовиця.

Латвійська чиновниця наголосила, що Росія є найбільшою загрозою безпеці в усьому світі. Тому Латвія щороку виділяє на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП.

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як на двосторонній основі, так і разом із нашими союзниками», – додала вона.

Нагадаємо, уряд Латвії має намір допомогти Збройним силам України у зміцненні системи протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, акціонерне товариство Latvenergo передало Україні пакет допомоги з обладнанням для відновлення енергетичної інфраструктури. До пакета допомоги увійшли трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, який раніше використовували на Ризькій ГЕС, компресор стисненого повітря GR110 і 60 тонн трансформаторної оливи.

До слова, протягом 29 квітня зафіксовано 115 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав п'ять ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: військова техніка військова допомога Латвія війна системи ППО безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ під час тривоги збили ракету над Дніпропетровщиною
ЗСУ під час тривоги збили ракету над Дніпропетровщиною
25 квiтня, 13:18
Володимир Зеленський подякував кожному, хто підтримав пакет допомоги Україні
Американське лідерство є життєво важливим, щоб у світі зберігся міжнародний порядок – Зеленський
20 квiтня, 21:39
Як повідомив Центр нацспротиву, школи у захоплених регіонах існують лише з метою масового промивання мізків дітям
Росіяни створили на окупованих територіях орган контролю пропаганди у школах
19 квiтня, 20:02
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
19 квiтня, 06:22
Жителі Білгорода прокинулися від вибухів
Росіяни скаржаться на потужні вибухи у Білгороді (фото, відео)
19 квiтня, 02:05
Зенітний ракетный комплекс Patriot
Повітряні сили повідомили, коли Україна отримає ще одну систему Patriot
14 квiтня, 13:36
У Ростовській області Росії пролунали вибухи: можлива атака на аеродром (відео)
У Ростовській області Росії пролунали вибухи: можлива атака на аеродром (відео)
5 квiтня, 01:52
В Україні давно пропонують жорсткіше контролювати роботу Telegram
Нардеп пояснив, чому Telegram небезпечний
3 квiтня, 23:34
У попередні роки UEFA також платила Суркісу чималі кошти
Нардеп Суркіс досі отримує солідні виплати від UEFA
1 квiтня, 09:48

Економіка

Нідерланди все більше приваблюють українських біженців: названо причини
Нідерланди все більше приваблюють українських біженців: названо причини
Покращить протиповітряну оборону України. Латвія анонсувала нову допомогу
Покращить протиповітряну оборону України. Латвія анонсувала нову допомогу
Дубай анонсував будівництво найбільшого аеропорту у світі (фото, відео)
Дубай анонсував будівництво найбільшого аеропорту у світі (фото, відео)
США тимчасово дозволили розрахунки з кількома російськими банками
США тимчасово дозволили розрахунки з кількома російськими банками
Засновник правлячої партії Грузії зробив гучну заяву щодо вступу країни до ЄС
Засновник правлячої партії Грузії зробив гучну заяву щодо вступу країни до ЄС
Чому українські біженці тікають із Польщі до Німеччини: пояснення експертки
Чому українські біженці тікають із Польщі до Німеччини: пояснення експертки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Роми здали новітній російський безпілотник на металолом
20K
Уламки розлетілись на 1,5 км. Момент ракетного удару по Одесі
16K
Удар по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету
15K
Економіст назвав показник, який свідчить про ефективність ударів по російських НПЗ
13K
Чому українські біженці тікають із Польщі до Німеччини: пояснення експертки
11K
У Києві будівельники розкрили аварійний тунель між станціями «Деміївська» і «Лібідська» (фото)

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Вчора, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Вчора, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
28 квiтня, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua