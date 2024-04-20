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Американське лідерство є життєво важливим, щоб у світі зберігся міжнародний порядок – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
Американське лідерство є життєво важливим, щоб у світі зберігся міжнародний порядок – Зеленський
Володимир Зеленський подякував кожному, хто підтримав пакет допомоги Україні
фото: скріншот з відео

Зеленський наголосив, що цінує кожен прояв підтримки України

Сьогодні ми отримали рішення, якого очікували: про пакет американської підтримки. Дуже вагомий пакет, який відчують українські воїни на передовій. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні відбулось голосування Палати представників Сполучених Штатів. Дякую кожному й кожній, хто підтримав наш пакет: це рішення для захисту життя. Дякую особисто спікеру Майку Джонсону, усім американським серцям, які, так само як і ми в Україні, відчувають, що російське зло точно не повинно вигравати. Сподіваюсь, що розгляд пакету в Сенаті США і направлення Президенту Байдену будуть достатньо швидкими», – йдеться у заяві.

Зеленський наголосив, що цінує кожен прояв підтримки України. Також сказав, що саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і передбачуваності життя для всіх народів.

«Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни – війни, яку Путін повинен програти», – зазначив очільник України.

Президент також подякував всій команді України, кожному й кожній, хто працює і робить усе, щоб наблизити цей результат.

«Дякую всім представникам нашої держави, усім нашим дипломатам, які працюють заради збільшення підтримки України, усім представникам громадського сектору, кожному волонтеру, який працює, всім друзям України. Дякую моїй команді. Світ обʼєднується заради України, коли українці обʼєднуються заради незалежності», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента.

Раніше Палата представників схвалила законопроєкт про використання російських активів. 

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Теги: США гроші Україна Володимир Зеленський військова допомога військова техніка Джозеф Байден війна

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