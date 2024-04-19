Росіяни створили на окупованих територіях орган контролю пропаганди у школах

Як повідомив Центр нацспротиву, школи у захоплених регіонах існують лише з метою масового промивання мізків дітям

На тимчасово окупованих територіях Кремль запускає черговий фейковий держорган

Російські загарбники створили на тимчасово окупованих територіях орган контролю пропаганди у школах. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях Кремль запускає черговий фейковий державний орган. Цього разу його використають для «контролю за освітою».

За даними центру, окупанти з літа планують завезти на окуповані території гастролерів з РФ, які будуть організовувати осередки федеральної служби по нагляду у галузі освіти. Ця структура по факту буде контролювати школи на тимчасово окупованих територіях.

Центр нацспротиву зауважив, що школи у захоплених регіонах існують лише з метою масового промивання мізків дітям аби змінити їх самоідентифікацію.

«Діти днями вчать в основному лише «історію» й «російську мову та літературу», коли тим же технічним предметам уваги не приділяють», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія пропонує ветеранам так званої «спеціальної військової операції» посади держслужбовців на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомлялося, Україна змінила перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні.

До слова, на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької області падає середній рівень заробітної плати та зростає безробіття.