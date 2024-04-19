Росіяни скаржаться на потужні вибухи у Білгороді (фото, відео)

Місцеві жителі повідомляли про понад десять вибухів

У ніч проти 19 квітня у Білгороді, Росія, було оголошено ракетну загрозу. Згодом пролунала серія вибухів. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслава Гладков та російські пабліки.

Гладков об 23:00 (за місцевим часом) 17 квітня написав, що було запущено сирену ракетної небезпеки у Білгороді та районі. Через 15 хвилин губернатор заявив про скасування такої небезпеки.

Російські пабліки повідомляють, що уламок снаряда пробив кришу автомобіля та пошкодив його салон.

Telegram-канали розповідали про численні вибухи як у самому Білгороді, так і в області, зокрема і в районі Шебекіно. Місцеві жителі повідомляли про понад десять вибухів.

Нагадаємо, що раніше ввечері, 17 квітня, у російському Білгороді пролунали вибухи. Повідомляється, що працювали системи ППО. Губернатор зазначив, що у Білгородському районі внаслідок повітряної атаки нібито з боку ЗСУ в селі Пуляївка в одному приватному домоволодінні пробито дах навісу та пошкоджено ганок.