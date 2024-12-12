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Посли ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти РФ: обмеження стосуватимуться «тіньового флоту»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Посли ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти РФ: обмеження стосуватимуться «тіньового флоту»
ЄС та його партнери по G7 налаштовані продовжувати тиск на Кремль
фото з відкритих джерел

Обмеження стосуватиметься додаткових суден третіх держав, які підтримують дії або політику РФ у війні

Посли Європейського Союзу у середу, 11 грудня, погодили новий пакет санкцій щодо Росії у відповідь на її агресію проти України. Про це повідомило Угорське головування у Раді ЄС у соцмережі Х.

Очікується, що новий пакет санкцій включатиме нові заходи проти російського «тіньового флоту». Тобто стосуватиметься додаткових суден третіх держав, які здійснюють діяльність, спрямовану на сприяння або підтримку дій або політики, що підтримують війну Росії проти України.

Під обмеження можуть попасти люди та організації з Росії та третіх країн, які опосередковано сприяють військовому та технологічному зміцненню РФ в обхід експортних обмежень.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х привітала схвалення нового пакету санкцій проти Росії.

«ЄС та його партнери по G7 налаштовані продовжувати тиск на Кремль. Я вітаю домовленість про наш 15-й пакет санкцій, спрямований, зокрема, на «тіньовий флот» Росії», – написала вона.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз у рамках 15-го пакету санкцій щодо Росії пропонує ввести санкції проти 45 нафтових танкерів країни-агресорки, 50 фізосіб та 30 компаній. Про це пише Bloomberg із посиланням на документи, з якими вдалося ознайомитися агентству.

Зазначається, що серед осіб, яких пропонується включити до списку санкцій, в основному російські військові виробники, а також невелика група китайських фірм. Крім того, як повідомляє Bloomberg, новий пакет включає заборону на доступ більш ніж 45 російським нафтовим танкерам до європейських портів та сервісів.

Як відомо, Британія включила до списків санкцій проти Росії 30 нафтових танкерів, свідчать оновлені дані британського уряду щодо санкцій. Після оновлення санкції Великої Британії поширюються більш ніж на 80 танкерів, які перевозили нафту РФ.

Нагадаємо, країни «Великої сімки» планують посилити тиск на Китай через допомогу Росії у війні проти України. Очікується ухвалення нових санкцій проти «тіньового флоту» РФ. 

Згідно з попереднім проєктом комюніке, міністри закордонних справ країн G7 обіцяють «вжити відповідних заходів, що відповідають нашим правовим системам, проти суб'єктів у Китаї та інших третіх країнах», які підтримують РФ.

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Теги: санкції росія війна Україна флот

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