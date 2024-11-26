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ЄС потужно вдарить санкціями по танкерах Росії – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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ЄС потужно вдарить санкціями по танкерах Росії – Bloomberg
ЄС планує запровадити санкції щодо 45 нафтових російських танкерів
фото із відкритих джерел

Під нові санкції ЄС потраплять фірми з Росії, Сербії, Ірану, Індії, Таїланду, Об'єднаних Арабських Еміратів, а також Китаю та Гонконгу

Євросоюз у рамках 15-го пакету санкцій щодо Росії пропонує ввести санкції проти 45 нафтових танкерів країни-агресорки, 50 фізосіб та 30 компаній. Про це пише Bloomberg із посиланням на документи, з якими вдалося ознайомитися агентству.

Зазначається, що серед осіб, яких пропонується включити до списку санкцій, в основному російські військові виробники, а також невелика група китайських фірм. Крім того, як повідомляє Bloomberg, новий пакет включає заборону на доступ більш ніж 45 російським нафтовим танкерам до європейських портів та сервісів.

Санкції зачеплять і російські компанії, що займаються транспортуванням нафти, а також численних військовослужбовців і керівників компаній.

Крім іншого, наголошує агентство, ЄС також пропонує запровадити торгові обмеження щодо приблизно трьох десятків організацій, які нібито допомагають Москві отримати технології, необхідні для створення зброї.

Згідно з документами, до цього списку входять фірми з Росії, Сербії, Ірану, Індії, Таїланду, Об'єднаних Арабських Еміратів, а також Китаю та Гонконгу.

Під санкції також потраплять представники міністерства оборони Північної Кореї, які причетні до рішення направити військових КНДР до Росії.

Агентство зазначає, що ці пропозиції були висунуті у зв'язку з тим, що міністри закордонних справ G7 на зустрічі в Італії цього тижня мають намір вжити «належних заходів» проти країн, які нібито надають підтримку країні-агресорці.

Раніше Британія включила до списків санкцій проти Росії 30 нафтових танкерів, свідчать оновлені дані британського уряду щодо санкцій. Після оновлення санкції Великої Британії поширюються більш ніж на 80 танкерів, які перевозили нафту РФ.

Нагадаємо, країни «Великої сімки» планують посилити тиск на Китай через допомогу Росії у війні проти України. Очікується ухвалення нових санкцій проти «тіньового флоту» РФ. 

Згідно з попереднім проєктом комюніке, міністри закордонних справ країн G7 обіцяють «вжити відповідних заходів, що відповідають нашим правовим системам, проти суб'єктів у Китаї та інших третіх країнах», які підтримують РФ.

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Теги: росія флот РФ флот Велика Британія технології військові документи санкції Єврокомісія обмеження

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