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Названо українську підсанкційну компанію, яка торік отримала 2,6 млрд грн доходу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Названо українську підсанкційну компанію, яка торік отримала 2,6 млрд грн доходу
Понад 15% підсанкційних українських компаній будуть під обмеженнями довічно
фото: Shutterstock

Найбільше підсанкційних бізнесів діють у Києві, Одесі та Львові

184 компанії в Україні нині перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Серед них лідером за прибутками у 2023 році стала букмекерська контора «Паріматч». Її дохід за рік становив 2,6 млрд грн. Про це йдеться в матеріалі аналітиків «Опендатабот».

Більшість компаній з’явилися у санкційному списку після серії оновлень списків у 2024 році. Тож цьогоріч таких бізнесів побільшало майже втричі: на 119 компаній. Натомість найменше компаній додалося до санкційного переліку у 2023 році – всього 10 (5,4%).

Кожна друга компанія від загальної кількості буде під санкціями до 2027 року. Ще 19,4%, або 36 бізнесів вийдуть з-під обмежень не раніше 2034 року. Ще 15,1%, або 28 підсанкційних компаній будуть під обмеженнями довічно.

Названо українську підсанкційну компанію, яка торік отримала 2,6 млрд грн доходу фото 1

Серед цих бізнесів найбільше представників оптової торгівлі, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами – 61 компанія (33,2%). Ще 10,3% займаються спеціалізованими будівельними роботами – 19 підприємств. 

Трійку ділять виробництво кіно та будівництво споруд – по сім компаній, або 3,8%.

Названо українську підсанкційну компанію, яка торік отримала 2,6 млрд грн доходу фото 2

Найбільше бізнесів під санкціями у Києві – загалом їх 102. Значно менше компаній з відривом налічується в Одеській області – 17, або 9,2%. До лідерів за кількістю підприємств також увійшла Львівська область – 13, або 7,1%.

Названо українську підсанкційну компанію, яка торік отримала 2,6 млрд грн доходу фото 3
інфографіка: «Опендатабот»

Серед підсанкційних компаній трійка лідерів за доходом у 2023 році така:

  • «Паріматч» – 2,6 млрд грн.
  • «Колден Фандс» – 223 млн грн.
  • «Високовольтний союз-РЗВА» – 120 млн грн.

Покинути санкційний список можна лише за підписання відповідного рішення РНБО президентом України або якщо термін дії санкцій проти підприємства вичерпався та їх не поновили. Найдохіднішими бізнесами, які вже покинули санкційний список, є:

  • «М.С.Л.» – 346 млн грн.
  • «Патріот» – 4,8 млн грн.
  • «Фосагро-Україна» – 4,7 млн грн.

Нагадаємо, що 12 листопада президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки про застосування санкцій до ряду осіб та компаній. Зокрема, під обмеження потрапили уродженець Російської Федерації, так званий губернатор тимчасово окупованого росіянами Севастополя Михайло Розвожаєв і колаборант Володимир Нємцев. Також застосовано санкції щодо 39 підприємств. Серед них – «Глобалтрейд», «Тема», «Технолинк», «Квантум Арт», «Эн Ти Эль», «Диджитал Прожект», «Студия Союз», «Ленград», «Интерактив», «Теплообмен», «Севастопольское предприятие «Эра», «Техфлот», «ЦСТ», «Судостроительный завод «Море», «Торговый дом «Просвещение-Регион», група компаній «Ф.А.К.К.Т.» та інші.

Теги: РНБО санкції бізнес гральний бізнес азартні ігри

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