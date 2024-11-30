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Тимофій Милованов Почесний президент Київської школи економіки

Чи дійсно російська економіка на грані кризи

glavcom.ua
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Інфляція на продукти в Росії цього року зросла на 70%

В англомовних соцмережах драма: чи дійсно російська економіка на грані кризи.

Я думаю, що ще ні, але вже дуже близько. Ось дані які мене надихають:

Інфляція на продукти в Росії цього року зросла на 70%. Ціни на картоплю піднялися на 73%, на масло – на 30%. Реальна інфляція з моменту вторгнення у 2022 році становить 71,4%, що суттєво перевищує офіційні 28%.

Зростання ВВП сповільнилося: 3,1% у третьому кварталі, порівняно з 4,1% у другому і 5,4% у першому. Водночас триває «зростання без розвитку», адже витрати на війну забирають ресурси з інфраструктури, охорони здоров’я та освіти.

Контрактники отримують втричі більше, ніж середня зарплата, з бонусами від $22,000–30,000 за підписання контракту і понад $100,000 у випадку загибелі. Але це ще не все.

Росія пропонує новобранцям списання боргів до 10 мільйонів рублів, що становить приблизно $100,000. Загальна сума виплат за підписання контракту сягає $135,000. Це – економіка смерті у дії.

За останні три місяці курс долара до рубля зріс на 18%.

Іпотечні ставки перевищують 28%, а ключова ставка Центробанку досягла 21% – рекорду з 1999 року.

Основні забудовники у Росії зазнають краху, адже люди більше не можуть дозволити собі брати іпотеку.

Росіяни почали використовувати цивільні автомобілі Lada для штурму українських позицій.

Санкції посилюються. Наприклад, банки в дев’яти країнах припинили обслуговування карток Газпромбанк UnionPay: Угорщина, В’єтнам, Німеччина, Казахстан, Катар, Туреччина, ОАЕ, Таїланд і навіть Китай.

Через санкції Росія не може обслуговувати свої літаки. Тому вони починають горіти. Наприклад, 24 листопада в Анталії загорівся російський «Sukhoi Superjet 100».

Детальніше про ціни на продукти минулого тижня писав Тім Вайт. Ось деякі офіційні дані від Росстату за 2024 рік (а попереду ще 12% року):

  • Картопля +73%
  • Цибуля +33%
  • Масло +30%
  • Капуста +26%
  • Буряк +25%
  • Баранина +21%
  • Молоко +15%
  • Яловичина +11%

На тлі падіння рубля Центробанк Росії припинив торги рублем, а акції Газпрому впали до $1 за цінний папір.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: інфляція росія економіка санкції

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