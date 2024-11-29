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Газ зі сховищ Німеччини стане для німців дорожчим

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Газ зі сховищ Німеччини стане для німців дорожчим
Новий газовий збір запровадили у Німеччині у жовтні 2022 року
фото із відкритих джерел

У січні 2025 року зросте плата за зберігання газу у Німеччині 

У Німеччині збільшують додатковий збір за зберігання газу. Так звану плату за нейтральність запровадили в країні, щоб компенсувати рекордні витрати на закупівлю газу під час піку енергокризи – влітку та восени 2022 року. Про це пише Energie & Management.

З того часу збір зріс майже у шість разів. А нинішнє підвищення пов'язане з тим, що його планують скасувати для іноземних компаній, які одержують паливо через Німеччину. Однак цього може не статися, бо до Нового року необхідно ухвалити закон, а провладна коаліція розпалася. В результаті альтернативний газ у разі зупинки українського транзиту стане для країн Центральної та Східної Європи ще дорожчим.

Trading Hub Europe GmbH (THE), яка керує німецькою ринковою зоною, піднімає вартість збору за нейтральність при зберіганні газу з 1 січня 2025 року. Вона зросте на 20% – до 31 євро ($33) за тисячу кубометрів.

Збір запровадили у Німеччині у жовтні 2022 року, щоб компенсувати створення запасу газу в німецьких сховищах за рекордними цінами. Через санкції та контрсанкції поставки російського газу в країну знизилися влітку, а восени припинилися. В результаті німецьким компаніям доводилося закуповувати паливо на біржі та по $3,5 тис. за тисячу кубометрів. Владі Німеччини довелося виділити десятки мільярдів євро на допомогу Uniper і SEFE. Тепер німецькі споживачі компенсують витрати і робитимуть це до 2027 року.

У THE повідомили, що нинішнє підвищення збору за нейтральність пов'язане з тим, що з 1 січня заплановано скасування такого податку з іноземних компаній, які одержують газ через Німеччину, і кількість платників знизиться.

Австрія, Чехія, Угорщина та Словаччина поскаржилися до Єврокомісії, що німецькі збори роблять альтернативний російському газ ще дорожчим, а Брюссель пригрозив Берліну судовим розглядом. В результаті німецька влада змушена була відступити і планувала ухвалити до кінця року закон. Однак цього може і не статися, бо німецька провладна коаліція розвалилася.

Більше того, нинішній тариф у $38 за тисячу кубометрів може ще зрости, оскільки його збори підняли.

Газ у Європі торгується в листопаді на рівні понад $510 за тисячу кубометрів, а в австрійському хабі «Баумгартен» – понад $525. Німецькі сховища можуть прийняти понад 23 млрд кубометрів газу та є одним із місць зберігання запасів для сусідніх країн.

Нагадаємо, Туреччина обговорює зі Сполученими Штатами Америки пом'якшення обмежень проти Росії, яке б дозволило їй продовжувати використовувати Газпромбанк для оплати імпорту природного газу.

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Теги: санкції закон влада Німеччина газ

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