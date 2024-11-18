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Японія введе нові санкції проти Росії та КНДР

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Японія введе нові санкції проти Росії та КНДР
Японія може вдарити новими санкціями по Росії та КНДР
фото із відкритих джерел

Співпрація Росії та КНДР обурює владу Японії 

Уряд Японії ухвалив рішення посилити санкції проти Росії та КНДР через розвиток їхньої співпраці. Про це повідомляє телеканал NHK.

На даний час Японія вже запровадила низку санкцій щодо Північної Кореї та Росії – обмеження на імпорт та експорт, а також заморожування активів.

Наразі уряд обговорює, зокрема, розширення заморожування активів обох держав. Влада країни аргументує таке рішення тим, що військова співпраця між Північною Кореєю та Росією серйозно впливає на мир і безпеку в Європі та порушує міжнародне право.

Головною причиною телеканал називає відправлення північнокорейських військ на український фронт. Про це раніше заявили в Держдепартаменті США, там підтвердили, що на схід Росії прибуло понад 10 тис. північнокорейських солдатів, більшість із яких було перекинуто під Курськ.

Раніше міністр закордонних справ Японії Такеші Івая здійснив візит до України для переговорів з представниками влади країни. Приїзд першого дипломата Японії не був оголошений. 

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Теги: міністр Японія санкції експорт імпорт влада фронт обмеження

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