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Російська економіка у 2025 році почне розвалюватись – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Російська економіка у 2025 році почне розвалюватись – ISW
Російську економіку очікує крах
фото з відкритих джерел

У Росії не лише військові, але і економіка значно виснажені

Після початку повномасштабного вторгнення до України російська економіка навіть демонструвала зростання. Однак зараз стає очевидно, що цей процес припиниться вже у 2025 році. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, нещодавня економічна політика Кремля свідчить про те, що економіка Росії, ймовірно, зіштовхнеться з серйозними труднощами у 2025 році. Це викликає занепокоєння у Володимира Путіна щодо економічної стабільності країни в довгостроковій перспективі.

Зокрема, Кремль нещодавно прийняв кілька заходів, спрямованих на скорочення витрат уряду на лікування поранених військових, боротьбу з інфляцією та вирішення демографічних проблем, таких як низький рівень народжуваності та брак робочої сили.

Ці кроки вказують на те, що економіка Росії не така стійка до західних санкцій, фінансових обмежень та витрат на ведення війни, як це намагається зобразити російський уряд.

«Як результат, постійна підтримка України з боку Заходу та міжнародного співтовариства на полі бою ще більше ускладнить економічні труднощі Росії», – відзначають експерти.

До слова, російський диктатор Володимир Путін визнав, що санкції спричиняють проблеми економіці РФ. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Нагадаємо, зростання економіки Росії під час війни досягло свого піку. Наступного року аналітики прогнозують державі-агресорці різкий обвал економічних показників, попри активне військове виробництво, пише видання Bloomberg.

До слова, Велика Британія запровадила санкції проти кількох російських агентств та високопосадовців через їхні спроби дестабілізувати ситуацію в Україні. 

Також Сполучені Штати попросили союзників із «Великої сімки» розглянути питання про санкції щодо російських паладію та титану. Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнане джерело.

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Теги: економіка санкції путін політика військові Велика Британія диктатор росіяни

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