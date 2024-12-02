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Країни Балтії введуть санкції проти причетних до придушення протестів у Грузії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Країни Балтії введуть санкції проти причетних до придушення протестів у Грузії
Протести у Тбілісі тривають із 28 жовтня
фото: Reuters

Глава МЗС Естонії: «Противники демократії та порушники прав людини не вітаються в наших країнах»

Латвія, Литва та Естонія запровадять санкції проти тих, хто «придушував законні протести в Грузії». Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в соцмережі X.

«Три країни Балтії спільно погодилися ввести національні санкції проти тих, хто придушував законні протести в Грузії. Противники демократії та порушники прав людини не вітаються в наших країнах», – написав посадовець.

Утім, глава естонського МЗС не уточнив, які санкції будуть запроваджені і проти кого саме.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.  

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

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Теги: санкції Естонія Латвія Грузія протест Литва

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