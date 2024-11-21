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Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа
Санкції передбачають заморожування активів та заборону на пересування
фото: DW

У Британії вважають, що Фірташ був залучений до підкупу державних посадових осіб та до присвоєння майна газотранспортної мережі України

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти українсько-російського олігарха Дмитра Фірташа, його дружини Лади Фірташ та пов'язаного з ним банкіра Дениса Горбуненка.

Датою застосування санкцій щодо них вказане 21 листопада 2024 року, повідомляється на сайті британського уряду. Першим на санкції проти Фірташа звернуло увагу видання Liga.net.  

Санкції запроваджуються на підставі того, що Фірташ «є або був залучений до відповідальності за серйозну корупцію або участь у ній». Зокрема, Фірташ був залучений до підкупу державних посадових осіб для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а також був залучений до незаконного присвоєння майна газотранспортної мережі України, зазначено у повідомленні.

Також Британія ввела санкції проти дружини Дмитра Фірташа – Лади Фірташ – на підставі того, що вона була «залучена до отримання фінансової вигоди або отримання будь-якої іншої вигоди від серйозної корупції». Зокрема, Лада Фірташ отримала фінансову вигоду від корупції свого чоловіка Дмитра Фірташа та пов'язана з особою, яка залучена або була залучена до серйозної корупції, а саме з її чоловіком Дмитром Фірташем, зазначено у повідомленні.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на пересування.

Нагадаємо, олігарх Дмитро Фірташ судиться з президентом Володимиром Зеленським через застосування до нього персональних санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України». 29 липня Верховний суд узяв до розгляду позовну заяву олігарха. Фірташ оскаржує президентський указ №376 від 24 червня 2024 року, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Зокрема, щодо Фірташа застосовано 11 видів санкцій терміном на 10 років – до червня 2034 року:

Як відомо, у 2021 році Верховний суд прийняв до розгляду заяву Дмитра Фірташа щодо оскарження персональних санкцій РНБО від червня 2021 року. 5 квітня 2023 року за клопотанням СБУ розгляд позову було переведено в закритий режим у частині дослідження доказів, які містять держтаємницю. Ця справа досі перебуває на розгляді суду.

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Теги: санкції Велика Британія Дмитро Фірташ

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