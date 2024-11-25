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Країни G7 готують нові санкції проти «тіньового флоту» РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Країни G7 готують нові санкції проти «тіньового флоту» РФ
G7 продовжить тиснути на доходи Росії від енергоносіїв та металів
фото з відкритих джерел

Нові санкційні заходи будуть спрямовані на обмеження використання таємного флоту танкерів, зібраних Росією для обходу стелі цін та обмежень на постачання нафти

Країни «Великої сімки» планують посилити тиск на Китай через допомогу Росії у війні проти України. Очікується ухвалення нових санкцій проти «тіньового флоту» РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з попереднім проєктом комюніке, міністри закордонних справ країн G7 обіцяють «вжити відповідних заходів, що відповідають нашим правовим системам, проти суб'єктів у Китаї та інших третіх країнах», які підтримують РФ.

Формулювання щодо Китаю, якщо його ухвалять, означатиме «ескалацію» порівняно з попередньою зустріччю міністрів закордонних справ у квітні, коли G7 закликала Китай «забезпечити», що він припинить свою підтримку РФ за допомогою «зброї подвійного призначення».

Очікується також, що союзники по G7 «продовжать чинити значний тиск на російські доходи від енергоносіїв, металів та інших товарів шляхом ефективної імплементації існуючих заходів і подальших дій проти «тіньового флоту». Нові заходи, як повідомляється, будуть спрямовані на обмеження використання таємного флоту танкерів, зібраних Росією для обходу стелі цін та обмежень, спрямованих на здатність країни постачати свою нафту ринку.

Bloomberg зазначає, що комюніке часто змінюються до публікації остаточної версії, і деякі формулювання все ще можуть бути змінені.

Нагадаємо, Велика Британія наклала санкції на 30 суден із так званого «тіньового флоту» Росії, який займався транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це наймасштабніший пакет санкцій такого роду, спрямований на обмеження здатності Кремля фінансувати війну в Україні.

Як відомо, у жовтні Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти «тіньового флоту» нафтових танкерів Росії. Санкції стосувалися 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів зі скрапленим природним газом.

Раніше повідомлялося, що у липні 2024 року 83% російської сирої нафти та 46% нафтопродуктів було відправлено «тіньовими танкерами». При цьому лише 33% судів було застраховано відомими міжнародними страховиками. Як пише експерт з енергетики Антоніо Гарсія у статті для OilPrice, скорочення ролі основного світового флоту фундаментально підриває важелі цінового обмеження та глобальної торгівлі.

До слова, через західні санкції Російська Федерація накопичила «тіньовий флот» для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зокрема, є підозри, що Москва почала робити аналогічні дії щодо скрапленого природного газу.

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Теги: росія санкції Велика сімка Китай

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