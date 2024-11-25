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Найбільший пакет санкцій. Британія запровадила обмеження проти «тіньового флоту» РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Найбільший пакет санкцій. Британія запровадила обмеження проти «тіньового флоту» РФ
Девід Леммі: Доходи від продажу нафти є ключовим джерелом фінансування війни проти України
фото: Reuters

Загальна кількість нафтових танкерів під санкціями Великої Британії досягла 73

Велика Британія наклала санкції на 30 суден із так званого «тіньового флоту» Росії, який займався транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це наймасштабніший пакет санкцій такого роду, спрямований на обмеження здатності Кремля фінансувати війну в Україні. Про це повідомляє прес-служба уряду Британії.

Половина цих суден за останній рік перевезла нафту і продукти на суму понад $4,3 млрд.

Загальна кількість нафтових танкерів під санкціями Великої Британії досягла 73, що перевищує показники будь-якої іншої країни. Під санкції потрапили і страхові компанії, які обслуговують цей флот.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі наголосив на важливості подальшого тиску на Кремль. Він також зазначив, що доходи від продажу нафти є ключовим джерелом фінансування війни проти України.

На зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії Леммі закликав міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію і підтримати Україну військовою та фінансовою допомогою. Він також порушив питання міграції, гуманітарної кризи в Газі та спільної роботи зі зміцнення оборони в рамках Глобальної програми бойової авіації.

Нагадаємо, у жовтні Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту нафтових танкерів Росії. Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Нові санкції стосуються 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів зі скрапленим природним газом. Це найбільша на сьогодні санкційна акція проти тіньового флоту російського диктатора Володимира Путіна.

Так, дані Kpler показують, що у липні 2024 року 83% російської сирої нафти та 46% нафтопродуктів було відправлено тіньовими танкерами. При цьому лише 33% судів було застраховано відомими міжнародними страховиками. Як пише експерт з енергетики Антоніо Гарсія у статті для OilPrice, скорочення ролі основного світового флоту фундаментально підриває важелі цінового обмеження та глобальної торгівлі.

До слова, через західні санкції Російська Федерація накопичила тіньовий флот для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зокрема, є підозри, що Москва почала робити аналогічні дії щодо скрапленого природного газу.

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Теги: санкції продукти Велика Британія фінансування обмеження

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