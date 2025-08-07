Президент США анонсував ще більше санкцій: про які країни йдеться

Трамп не виключив запровадження додаткових тарифів проти Китаю

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті Білого дому заявив, що планує запровадити ще більше вторинних санкцій, передає «Главком».

Відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, Трамп відповів, що минуло лише вісім годин з моменту запровадження санкцій проти Індії.

«Ми вже запровадили вторинні мита проти Індії – і це лише початок. Світ побачить ще набагато більше санкцій проти країн, які закуповують російську нафту», – сказав він.

Крім того, Дональд Трамп не виключив запровадження додаткових тарифів проти Китаю через його торгівлю з Росією:

«Ми зробили це з Індією, ймовірно, робимо це ще з кількома країнами. Однією з них може бути Китай. Подивимось, що буде далі з новими санкціями. Повірте, попереду ще багато. Ви побачите значно більше. Буде дуже багато вторинних санкцій», – сказав Трамп відповідаючи на питання, чому саме Індія потрапила під додаткові санкції.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив додаткові мита на індійські товари.

Американський лідер підписав указ, який запроваджує додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії через закупівлі російської нафти. Мито набирає чинності через 21 день після підписання, та застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі – до 17 вересня 2025 року.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Індії вважає мита, які запровадив президент США Дональд Трамп, «несправедливими, необґрунтованими та нерозумними».

The New York Times писала, що незважаючи на погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти.

Водночас за повідомленням Reuters, індійські державні нафтопереробні заводи припинили закуповувати російську нафту минулого тижня.