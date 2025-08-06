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Погрози замість санкцій проти РФ. Демократи звинуватили Трампа в бездіяльності

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Погрози замість санкцій проти РФ. Демократи звинуватили Трампа в бездіяльності
Сенаторки стверджують, що Трамп часто писав дописи з погрозами замість того, аби робити конкретні дії
фото з відкритих джерел

Нова адміністрація не запровадила жодних нових санкцій проти Росії

Американська опозиція дорікнула президенту Дональду Трампу тим, що він багато погрожує російському диктатору Володимиру Путіну. Однак за пів року так нічого й не зробив для посилення тиску на Росію, лише послабивши санкційний режим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на доповідь, підготовленій на замовлення демократок у Сенаті Елізабет Воррен і Джин Шахін.

Зазначається, що США не запровадили жодного санкційного пакета. Варто зазначити, що Штати не підтримали ані лютневі санкції «Великої сімки», ані нові обмеження Великої Британії, ані зниження стелі цін на російську нафту, затверджене Євросоюзом у липні.

«Президент Трамп вирішив відповісти на російські удари по Києву постом у соціальних мережах, замість того щоб залучити наявні у США інструменти економічного тиску», – йдеться в доповіді.

Як вказано у документі, і союзники, і противники США «чекають, чим обернуться запізнілі нескінченні погрози Трампа перейти до дій і зупинити російську агресію». «Поки не зрозуміло, якими будуть наступні кроки, але вже зрозуміло, що останні пів року адміністрація Трампа не діяла», – зазначено в доповіді.

Доповідь з'явилася за три дні до закінчення ультиматуму Трампа – перемир'я або санкції проти РФ. У документі також містяться рекомендації Білому дому.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою. Водночас Індія звинуватила Європу і Сполучені Штати в торгівлі з Російською Федерацією. Згодом стало відомо, що американський лідер підписав указ, який запроваджує додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії.

До слова, постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.

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Теги: росія США санкції Дональд Трамп

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