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«Війна має завершитись». Зеленський розповів деталі розмови з Трампом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Війна має завершитись». Зеленський розповів деталі розмови з Трампом
Президенти України та США обговорили деталі переговорів Віткоффа з Путіним
фото: AP

Розмова політиків відбулася після візиту спецпосланця американського президента до Москви

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вона відбулася після візиту американського спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням допис українського президента.

«Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві», – каже він.

За словами президента, Україна обов’язково захистить свою незалежність. «Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну», – додав він.

Як відомо, спецпредставник президента США Стів Віткофф прилетів у Росію, аби провести переговори з російською стороною. Літак Bombardier Global 7500 здійснив посадку в московському аеропорту «Внуково».

Згодом помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що розмова Путіна та Віткоффа завершена. Вона тривала декілька годин. За його словами, російська сторона передала «деякі сигнали з українського питання» і отримала відповідні від Дональда Трампа.

Помічник кремлівського диктатора назвав розмову політиків «корисною і конструктивною». Крім того, вони говорили про перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва між США та Росією.

Тим часом американський президент стверджує, що під час переговорів «було досягнуто значного прогресу». «Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі погоджуються, що ця війна має завершитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями і тижнями. Дякую за вашу увагу до цього питання!» – написав Трамп.

Водночас неназваний представник Білого дому розповів Reuters, що вторинні санкції проти РФ будуть запроваджені в п'ятницю, 8 серпня.

Раніше постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Ключовою темою стало припинення війни.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

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