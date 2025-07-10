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«Удар безпілотником у пупок»: радник лідера Ірану накинувся із погрозами на Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Удар безпілотником у пупок»: радник лідера Ірану накинувся із погрозами на Трампа
Іран стверджує, що небезпека може чатувати Трампа на пляжі
фото із відкритих джерел

Джавад Ларіджані, старший радник Алі Хаменеї, заявив, що Дональда Трампа можуть вбити, «коли він лежить животом до сонця» 

Радник верховного лідера Ірану Джавад Ларіджані виступив із шокуючою заявою, в якій докладно описав можливий замах на колишнього президента США Дональда Трампа. За словами іранського чиновника, Трамп може стати мішенню для атаки безпілотника безпосередньо під час відпочинку на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді. Як пише «Главком», про це повідомляє Mirror.

«Трамп щось зробив, щоб більше не засмагати у Мар-а-Лаго. Оскільки він лежить там животом до сонця, маленький безпілотник може потрапити йому в пупок. Все дуже просто», – заявив Джавад Ларіджані в ефірі іранського державного телебачення.

Ці погрози пролунали на тлі запуску в Ірані спеціальної онлайн-платформи під назвою «Кривавий пакт», створеної для збору коштів на «покарання» осіб, які, на думку Тегерана, загрожують життю верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. На сайті відкрито пропонується винагорода за притягнення до відповідальності «ворогів Бога», серед яких особливо виділені Дональд Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Сам Дональд Трамп, коментуючи погрози з боку іранського керівництва, висловив сумнів у їхній реальності, проте визнав існування потенційної небезпеки.

Раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Ізраїль намагався вбити його під час 12-денної операції. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір провести зустріч щодо ситуації на Близькому Сході, акцентуючи увагу на загрозі з боку Ірану. За його словами, якщо Тегеран отримає ядерну зброю, це може мати катастрофічні наслідки для всього світу. 

До слова, президент США Дональд Трамп припустив, що Іран може мати ще один, досі не виявлений, ядерний об’єкт. На його думку, цей завод не потрапив під удари, завдані Ізраїлем та США. 

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Теги: США Іран погрози безпілотник Дональд Трамп

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Політика

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